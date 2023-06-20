台灣病媒蚊疫情升溫！台南爆登革熱群聚17例 另有日本腦炎3例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今(20)日表示，目前正值登革熱、日本腦炎流行期，且各地氣溫偏高時有降雨，環境中病媒蚊密度已上升，民眾若規劃外出或赴東南亞等登革熱流行地區旅遊，都請落實防蚊措施，並於返國後自我健康監測。



疾管署監測資料顯示，上週(2023年6月13日至6月19日)新增16例登革熱本土病例，均居住台南市，分別為仁德區12例、東區3例及永康區1例，新增病例與首例病例具活動地或居住地關聯性，研判為群聚疫情。

今(2023)年截至6月19日累計17例登革熱本土病例，均居住於台南市，另有49例境外移入病例，感染國家分別為印尼(15例)、馬來西亞(12例)、越南(7例)、泰國(7例)、馬爾地夫(4例)、印度(2例)、菲律賓(1例)及寮國(1例)移入。



另外，國內新增3例日本腦炎確定病例，居住地分別為高雄市岡山區2例及台南市西港區1例，居住地附近均有豬舍等高風險場域。

今年截至6月19日累計6例日本腦炎確定病例，居住地分別為高雄市4例，台南市及花蓮縣各1例，個案活動地附近多有高風險場域。

疾管署提醒，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2019至2022年全國同期確定病例數分別為11、6、8及5例，以40歲以上成人較多。



由於登革熱及日本腦炎等病媒蚊傳染病各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，避免於病媒蚊吸血高峰於戶外活動，不可掉以輕心。民眾出遊或前往登革熱流行地區/國家，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊活動史。



此外，接種日本腦炎疫苗為預防日本腦炎最有效之方法，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人 ，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。