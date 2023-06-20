中國國台辦宣布恢復台灣釋迦輸入　僅台東部分果園獲註冊登記

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）中國今（20）日起恢復台灣釋迦輸入中國地區，但輸入的鳳梨釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園，而目前僅有台東縣25家果園所生產的釋迦獲註冊登記。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，國民黨副主席夏立言及台東縣長饒慶鈴等人士，多次向中國有關方面表達恢復台灣番荔枝（釋迦）輸入中國的強烈願望，台東縣方面也提供了部分業者的改整情況，綜合評估相關整改措施後，海關總署決定自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，輸中國釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

根據自由時報，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」目前尚未接獲相關消息，中方也未提供註冊登記條件。

目前獲註冊僅25家果園、3家包裝廠、14位農民，都位於台東縣，但台灣鳳梨釋迦產業共有1009個供果園及50個包裝廠，農委會呼籲中方應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台溝通諮商檢疫規範。

中國海關總署以我國釋迦及蓮霧多次檢出太平洋臀紋粉介殼蟲為由，2021年9月20日起暫停該二果品輸入，農委強調所有農產品輸出均符合國際規範及中國規定通關。

農委會當時表示，自先前接獲中方通知釋迦不符規定案件後，即強化介殼蟲防治措施、強化源頭管理及輸出檢疫措施、強化包裝廠檢查，在2021年6月28日後即無不符中方規定情事，可見強化措施有效，中國卻片面以不符國際規範之做法，阻礙兩岸正常貿易，令人無法接受。