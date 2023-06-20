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【台灣Me Too】黃子佼自爆又拖人下水　陳文茜為阿雅、小S抱屈　唐綺陽分析翻車原因

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By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/06/20 17:27
阿雅柳翰雅（左）與小Ｓ（中）以及范曉萱（右）與黃子佼都是舊識，也都被拖進19日的毀滅式爆料。（圖／翻攝自柳翰雅臉書）  

阿雅柳翰雅（左）與小Ｓ（中）以及范曉萱（右）與黃子佼都是舊識，也都被拖進19日的毀滅式爆料。（圖／翻攝自柳翰雅臉書）  

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）知名主持人黃子佼19日被揭露性騷行徑，選擇以毀滅式爆料拉多人下水。知名媒體人陳文茜批黃子佼崩潰無底線，扯上辜負之人，為被連累的阿雅抱屈。星座專家唐綺陽直言，黃「內心黑暗噴發」，以此方式轉移焦點，是拆掉自己包裝，而現實浮現時，就是這麼「殘酷、赤裸、驚人」。

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黃子佼崩潰大爆料，首當其中就是老朋友們，他指控大小S跟具俊曄在韓國嗑藥吸毒，具俊曄還強拉他一起；更指控范曉萱、柳翰雅、周俊偉等人吸毒，質疑「就算被週刊拍到還是可以否認」，「為什麼他們就可以逃過這一切？」

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此言一出，滿眾喧嘩，也勾起大家對壹週刊於21年前，大肆報導的陽明山豪宅搖頭性愛趴事件，幾人咬奶嘴、神情恍惚跳舞的回憶。當年小S怒告壹周刊「妨礙秘密罪」勝訴。

知名媒體人陳文茜19日在臉書以《一個人的滅頂》為題，談黃子佼崩潰不甘，便以非事實「控訴」一群人，包括友人阿雅及曾經辜負的前女友小Ｓ。陳文茜一針見血的指出，黃子佼不是鐵達尼號的紳士，他要大家和他一起沈沒。

陳文茜寫道，當年壹週刊被告上法院，拿不出公開證據最後敗訴。小S相對沒受影響，大S根本不在場，「栽贓陷害式的報導」卻害慘以健康剉冰形象聞名的阿雅，不僅代言叫停，差點得憂鬱症，官司結束後在台灣的唱片、電視無發展空間，最後憑著特殊氣質在大陸找到事業舞台。

陳文茜認為，「阿雅曾經是一個台灣無良媒體現象的大受害者。」她感嘆，「今天黃子佼的遭遇，當時的阿雅已經經歷。但阿雅沒有犯錯，黃子佼有。」然而，黃子佼自救不得，「無比自私又毫無情義地胡言亂語」，不知情大眾「又開始往不同方向隨其千夫所指。」

被黃子佼波擊、質問「看熱鬧、三姑六婆、難道你沒有秘密嗎」的星座專家唐綺陽，19日也在粉專表示，黃子佼翻車不是因為「不能有秘密」，而是「你的祕密有沒有傷到人」？

唐綺陽表示進一說明，「傷到人有沒有誠心對當事人道歉？傷到人就會留下傷痕，物理上、心理上、功德簿上，傷害都不會自動消失，以為後面做的好事會自動填補沒道歉的壞事，這樣想不是太天真，就是自欺欺人。」

唐綺陽還指出，「一個人自己有秘密，就看誰都有秘密，覺得自己倒楣，就要別人也倒楣，引導成『大家都有秘密、誰都不是好鳥』，連我客觀講星象都被波及，這已經是心理出問題的病徵了，如能促使他就醫、得到醫治，這就是宇宙對他最大的善意。」

唐綺陽直言，希望黃子佼明白，「他自爆的部份，比別人爆的還有殺傷力，後續的任何影響就無法怪別人了。」

唐綺陽還表示，黃子佼出乎意料的「內心黑暗噴發」，「這是壓了多少仇恨扭曲才會變這樣？」用此方式轉移焦點，是自己拆掉自己包裝的展現，而「當包裝拆掉，現實浮現」時，就是這麼「殘酷、赤裸、驚人」。

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