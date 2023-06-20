台灣首例女性猴痘 新北9旬嬤長期臥床、5月曾因肺炎入院 感染源待查

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（20）日公布國內新增19例猴痘(Mpox)確定病例，包含1例為新北市90多歲女性，為國內首例女性、且最年長的個案，感染源待查。

疾管署說明，19例猴痘(Mpox)確定病例，包含18例為本土、1例為柬埔寨境外移入個案，居住縣市為新北市5例、台中市4例、台北市、桃園市、雲林縣、高雄市各2例和新竹市1例。，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於5月28日至6月14日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月13日至6月18日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者39名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署指出，本次公布之個案中，其中1例為新北市90多歲女性，為國內首例女性個案。個案因患有心臟病等多重慢性疾病長期臥床，生活起居皆由家屬協助日常照顧，5月12日至26日曾因肺炎入住新北市某醫院，6月1日軀幹及四肢陸續出現疹子，6月15日因症狀未緩解且出現發燒等症狀至急診就醫，經醫師評估後採檢通報，於6月17日檢驗陽性確診。

疾管署副署長羅一鈞說明，目前7位密切接觸的同住/非同住家人，以及2名居服員採檢結果均是陰性，但由於個案發病時間已超過14天，潛藏個案的病毒可能已經排除，咽喉拭子採檢驗出病毒的可能性低，因此採檢結果陰性並無法證實或排除潛藏個案存在，但也沒有證據顯示是家戶或是居服員感染，衛生局及疾管署將持續進行可能感染源專案和及住院期間接觸者調查。

羅一鈞，該個案感染源待查，也是國內首例女性個案，顯示社區風險提高，且有潛在未確診和未通報的個案，因此呼籲高風險族群盡速完成2劑疫苗接種；此外，疾管署將提案研擬擴大猴痘疫苗接種對象，放寬到「12個月」內曾有高風險性行為者。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至6月19日累計確診181例病例(168例本土及13例境外移入)，其中123例已康復，6例仍住院治療中、52例於居家自主健康管理中。

疾管署提醒，本週適逢端午連假，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

截至疾管署6月19日止的統計，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，為增加民眾接種方便性，其中11縣市、30家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。呼籲符合接種條件之民眾，尤其感染過性病者，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署網站，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並儘速至合作醫療院所預約接種。

疾管署提醒，經統計確診個案中9成無接種疫苗，呼籲高風險族群應盡速前往接種。完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力，但接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。