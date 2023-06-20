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(NONO二度回應)【台灣Me Too】NONO不認車上強吻性騷 第二女性踢爆慣犯套路、加爆職棒經紀人潛規則

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By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/20 16:18
搞笑藝人NONO（左）與老婆台語歌后朱海君（右）先前雙雙否認性騷傳聞，不料又有人出面指控。（圖／中央社）  

搞笑藝人NONO（左）與老婆台語歌后朱海君（右）先前雙雙否認性騷傳聞，不料又有人出面指控。（圖／中央社）  

更新時間：2023-06-20 16:18

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）知名搞笑藝人NONO疑為性騷慣犯，近日已有兩名網友揭發其行徑，套路十分相似。NONO二度透過經紀人回應否認，再度宣稱沒印象、想不起，還說14年前的事情要講也要有證據。

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第一名網友19日爆料，NONO10多年前在車上對她強吻、揉胸、扯內衣底褲、磨蹭等性騷行為，被NONO反駁對人跟事都沒印象，」NONO的老婆朱海君也口徑一致。不料第一爆料者信誓旦旦表示，句句屬實，歡迎提告，態度相當強硬。

第二名網友也在19日爆料，稱NONO解救她被職棒經紀人潛規則未遂後，又成為加害人，在車上對她強摸大腿、重要部位、強行舌吻、揉胸和屁股，直到女方藉故逃離。性騷手法與前位爆料者所遇如出一轍。

NONO今（20）日再度透過經紀人回應，表示要講14年前的事情也要有證據，還說自己連4年前的事情都想不起來了，強調「對她這個人沒印象，不知道說什麼」。

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發布時間：2023-06-20 12:51

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）知名搞笑藝人NONO疑為性騷慣犯。女網友18日踢爆其性侵未遂，經紀人與老婆第一時間出來否認，爆料女網友回嗆句句屬實，歡迎提告。不料第二位女性19日也出面指控NONO在車上意圖性侵，兩人經歷高度相似。

一名女網友19日影射，知名搞笑藝人NONO在10多年前在節目中主動搭訕、藉口送她回家卻是性侵未遂，在車內對她強吻、揉胸、扯內衣底褲，還解開褲頭，熊抱受害者坐在其腿上磨蹭，後來因女方反抗而未得逞。回程路上該位加害者還持續上下其手摸大腿，說黃色笑話緩頰，還故作輕鬆要受害人「不要緊張！一回生二回熟⋯。」

NONO經紀人19日出面反駁，稱「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」NONO的老婆朱海君則表示，「No哥都沒有印象了！海君要回應什麼？」。

面對一連串否認，女網友在原文留言處二度發聲，強調「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告！」呈現各說各話的局面。

不料19日又有一名網紅在臉書指控，除了「被演藝課許老師摸屁股」、「不斷約拍裸照的黃汁蕉哥」，還有職棒球員經紀人意欲「潛規則」對其性侵未遂，NONO出手相救，不料NONO後來又成加害者，在車上對女方性騷猥褻，套路與先前出面爆料的女子之經歷，高度相似。

女網友指控，一次錄影結束後，某職棒球員的經紀人以順路搭車為由，拐女方上車陪吃飯、談合作，又要女方送他去附近飯店休息，在飯店中要求女方按摩遭拒，便惱羞成怒要當事人「不要自命清高，很多女藝人都是被睡出來才紅的」，然後脫衣強押女方在床上。當事人逃離後向幾位藝人，包括NONO求救。

然而，就在事件發生後幾天，NONO錄影後找她，不料一上車NONO竟然向她表示，「那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃！」然後強摸大腿、重要部位、強行舌吻，還「笑著問」女方「喜不喜歡」，之後又將女方載到陰暗的公園強抱、揉胸和屁股，直到女方藉故逃離。在車上NONO還向她表示，「你一個女生太辛苦，以後上台北就住我內湖的家就好。」

女方進一步爆料，NONO之後對她奪命連環扣，後來發現NONO改扣其他女生，這才知道這位知名藝人同時對許多帶著夢想的女生下手。此外，NONO也曾將飯店號碼發送給她要她前往。婚後頂著愛家愛妻女形象，還依然「用FB的戳戳我功能戳我」，女方直呼「女兒都生出來了還這樣！很噁！」

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