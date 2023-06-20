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【台灣總統大選民調】幼兒園危機搞不定、兩岸論述說不清 游盈隆：侯友宜大幅落後賴、柯

關於2024總統大選的投票傾向，台灣民意基金會的民調顯示，36.5%支持民進黨總統參選人賴清德，29.1%支持民眾黨柯文哲，20.4%支持國民黨侯友宜

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/20 12:13
（資料來台：台灣民意基金會，TN後製）

（資料來台：台灣民意基金會，TN後製）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）台灣民意基金會今（20）日公布每月最新2024總統候選人民調，民調顯示，36.5%支持民進黨總統參選人賴清德，29.1%支持民眾黨柯文哲躍居第二，20.4%支持國民黨侯友宜敬陪末座。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，值得注意的是，侯友宜在新北市獲31%支持，落後賴清德2.3個百分點，但在所有其他區域都已呈現大幅落後賴柯，整體上是全面弱化的狀況。

過去一個月台灣政壇歷經 me too 風潮、新北幼兒園疑似餵藥案、以及候選人本月密集走入群眾接受民眾直接提問「直球對決」，在在反應候選人的危機處理能力及對兩岸事務的熟稔程度，這樣一個充滿挑戰的月份，反而幫助選民更進一步認識三大政黨推舉的候選人，是否能勝任總統大位。

侯友宜獲黨提名參選後，也正式走上枱面，參與群眾集會，發表演說，接受大學學生社團邀約，陸續與政大與台大等校學生面對面，接受拷問各項議題，但兩岸論述屢說不清，曝露缺點。游盈隆觀察，似乎結果不盡如人意。

三大黨候選人

關於2024總統大選的投票傾向，台灣民意基金會的民調顯示，36.5%支持民進黨總統參選人賴清德，29.1%支持民眾黨柯文哲，20.4%支持國民黨侯友宜。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，侯友宜獲提名後的表現不如支持者預期， 再加上新北幼兒餵藥案的一記重擊，成為全國性議題，侯友宜似乎陷入挨打的局面，導致人氣與支持度空前重挫。

和上個月相比，賴清德略增0.7 個百分點，柯文哲上揚4 個百分點，侯友宜大幅下滑7.2 個百分點。上個月賴清德原本領先侯友宜8.2 個百分點，如今擴大領先到16.1 個百分點。

民調亦問及選民對候選人的好感度，近五成（48.1%）對賴清德有好感，從平均溫度來看，二十歲以上台灣人對賴清德的感情溫度是56.48 度，游盈隆認為這代表的是一種正面的、友善的、頗受歡迎的感覺，對一個正在競逐大位的全國性政治人物而言，是最起碼的必備政治資產。

不過游也說，若以半年來的變化來看，賴清德的好感度沒什麼改變，反倒是國民黨對手侯友宜的好感度有非常大的改變，從半年前的64.2%選民對他有好感，現在只剩下36.5%，兩者相距27.7 個百分點，游盈隆認為「相當駭人」。至於柯文哲，在二十歲以上台灣人中，有四成四對柯文哲有好感。從平均溫度看，二十歲以上台灣人對柯文哲的感情溫度是53.06 度。這樣的溫度，代表一種正面的、微熱的，還算受歡迎的感覺，好但不夠好。不過與半年前民調（42.9%）相比，現在僅微幅增加至44.3%，幾乎沒什麼改變。

【台灣總統大選民調】幼兒園危機搞不定、兩岸論述說不清 游盈隆：侯友宜大幅落後賴、柯
( 圖片翻攝自台灣民意基金會網站）

民調結果再進一步分析，游盈隆說，從年齡層來看，20到34歲之間，柯文哲一枝獨秀；35到44歲，賴清德和柯文哲相差無幾；45到54歲，賴柯也接近旗鼓相當；55歲以上，賴清德遙遙領先。

從政黨支持傾向來看，民進黨支持者中，84%挺賴清德，3.3%挺侯友宜，8.1% 挺柯文哲；國民黨支持者中，65%挺侯友宜，20%挺柯文哲，8.5%挺賴清德；民眾黨支持者中，77%挺柯文哲，11%挺侯友宜，6.8%挺賴清德。

從地緣政治角度看，六都16 縣市中，賴清德除了在台中市落後柯文哲5 個百分點外，台北市和柯文哲平分秋色，桃園市略領先柯文哲1.5 個百分點，新北市、台南市、高雄市及其他16 縣市都大幅領先柯文哲。值得注意的是，侯友宜在新北市獲三成一支持，落後賴清德2.3 個百分點，但在所有其他區域都已呈現大幅落後賴柯，整體上是全面弱化的狀況。

六月議題：性騷、新北幼兒園餵藥

關於賴清德處理性騷擾案表現的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成五基本上滿意黨主席賴清德處理民進黨性騷擾案的整體表現，三成一不滿意，其中滿意者略多於不滿意者四個百分點；此外，值得注意的是，有二成一持觀望的態度。關於侯友宜處理新北幼兒餵藥案的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成七基本上不滿意侯友宜處理新北市幼稚園幼兒餵藥案的表現，二成一滿意，不滿意者比滿意者多36 個百分點。

本次調查訪問期間是2023 年6 月12昅13日 兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。
總統大選
侯友宜
賴清德
柯文哲

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