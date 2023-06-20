日服阿斯匹靈防心臟病？研究：恐導致老年人貧血

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）阿斯匹靈(Aspirin)是美國常用藥物之一，除了能止痛、解熱、消炎，也有抑制血小板凝集與血管收縮的作用，防止血栓形成，為心血管疾病的常用藥物。但根據最新研究表明，逾4成的60歲以上的成年人有每天服用阿斯匹靈的習慣，但此舉可能導致貧血。

阿斯匹靈是著名的百年老藥，過去美國醫學界曾建議，中年以上民眾日服低劑量阿斯匹靈，以預防首次心臟病發作或中風，但這些年專家們已放棄該療法，因研究發現阿斯匹靈會增加大出血的風險，對於沒有心臟病或中風病史的人來說，日服阿斯匹靈好處恐不抵風險。

不過，對於有心臟病和中風風險的人而言，日服阿斯匹靈仍有效益，但專家提醒，在沒有醫師指示下，切勿自行服用藥物或貿然停藥，當然也包括阿斯匹靈，應與醫師討論後再決定。

因為長期服用阿斯匹靈可能會導致出血性腦中風、上下消化道出血等情況，研究人員想知道究竟它是否也會引起體內微弱的出血，進而導致貧血或血液中的氧氣濃度低於水平的情況。

研究人員表示，貧血是老年人常見疾病之一，但與心臟病和中風等疾病相比，容易被忽略。據研究顯示，全球75歲以上的老年人有3成罹患貧血，而貧血則引起一連串的健康問題，例如，疲勞、記憶力減退、思維障礙、抑鬱症，甚至增加死亡風險。

根據６月19日發表在內科學年刊 (Annals of Internal Medicine)的研究，科學家共招募逾18,000位，來自美國和澳洲的65歲以上成年人，隨機將他們分為兩組，實驗組每天服用低劑量（100毫克）阿斯匹靈，對照組則服用安慰劑，這些受測者每年都須接受醫生檢查，以及進行血紅蛋白和鐵蛋白等血液檢查，研究追蹤時間長達5年。

研究發現，實驗組的成年人患貧血的風險，比對照組高出20%。根據研究人員估計，實驗組中有24%的老年人會在５年內患上貧血，而對照組的比例為20%。

實驗中，研究團隊未針對阿斯匹靈導致貧血的原因來進行研究，但他們推測，由於其可抑制血小板功能不讓血液凝固，同時抑制COX-1，當COX-1被抑制時，則會破壞腸胃道黏膜的完整性，進而導致傷胃等副作用，長久下來少量血液從腸道漏出，最終導致貧血。

因此研究人員建議，如果患者長期服用阿斯匹靈，且存在多種疾病風險，應更密切監測患者的血紅蛋白水平。血紅蛋白水平的正常範圍通常在 12到20 g/dL 之間。男性的水平通常高於女性，約在13.5至17 g/dL之間，女性則為12至15.5 g/dL。