Netflix韓劇「D.P：逃兵追緝令」第二季上線日期公開！丁海寅：有些事尚未解決

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）「D.P：逃兵追緝令」第一季於2021年8月上線，獲得南韓國內外的好評，時隔兩年官方終於公布，第二季將在7月28日上線。

「D.P：逃兵追緝令」以逃兵逮捕組最為素材，劇中具有魅力的角色融合演員出色的演技，真實展現出如社會縮影般的軍隊暴力等不合理的現象，獲得了觀眾的好評及喜愛。

在官方今（20）日所公開的第二季海報中沾滿著血的置物櫃，延續著第一季結局的衝擊畫面，曹石峰（趙賢哲 飾）的好友透過新聞得知石峰被霸凌到送醫的新聞後，他接著拿起槍對霸凌自己的前輩們掃射。

丁海寅表示，第二季是延續第一季的作品，因為還有尚未結束的故事，還有些事需要解決，可以看見更有深度的故事。

第二季講述著多離逮捕組的俊浩（丁海寅 飾）及浩烈（具教煥 飾），雖然先前已經發生了很多事，但依然從沒有發生任何變化的現實中重新開始，軍中的霸凌文化仍存在著。

另外，「D.P：逃兵追緝令2」不僅將由丁海寅、具教煥、金成均、孫錫久、高庚杓、申承浩等第一季出演者回歸演出，還加入了池珍熙、金智賢、崔顯旭等演員，令人更加期待。

「D.P：逃兵追緝令」不僅被選為2021紐約時報最佳國際電視劇TOP10，在南韓國內也獲得了第58屆百想藝術大賞電視部門作品獎、第一屆青龍系列大獎最優秀作品獎，在國內外皆受到了迴響。