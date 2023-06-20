沉船詛咒？赴鐵達尼號殘骸參觀潛水器失聯 乘客包括英國大亨

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一艘載有5人的潛水器，18日前往紀錄百年前「鐵達尼號」（Titanic）沉沒殘骸的途中，在大西洋失聯，美加海空搜救大隊已出動救援。

美聯社報導，加拿大聯合搜救中心指出，潛水器18日晚間在紐芬蘭島（Newfoundland）首府聖約翰斯（St. John’s）南方700公里處水域失聯，19日早晨下潛後1小時45分鐘便無法聯繫，美國、加拿大海岸巡防隊及軍機已派出搜尋，但因地處偏僻，增加搜救困難。

潛水器名為Titan，最深可潛至4,000米，是由美國「海洋之門」（OceanGate Expeditions）經營。公司顧問David Concannon表示，時間自19日早晨6時起，約有96小時的氧氣存量。公司將儘速派一艘可深入水底6,000米的遠端遙控載具前赴現場。

會參加海洋之門鐵達尼之旅的人士如考古學家、海洋生物學家，以及付錢參加的「任務專家」，負責輪流操控太陽能設備等工作。根據海巡，出事潛水器上載有1名駕駛、4名任務專家。

其中一名任務專家就是英國富豪哈丁（Hamish Harding），他是一名探險家，握有3項金氏世界紀錄，包括搭潛具深潛。2021年3月，哈丁與另一名探險家、維斯科沃（Victor Vescovo）潛入地球已知最深海溝、海平面下11,034公尺的馬里亞納海溝（Mariana Trench）。2022年6月，哈丁搭上「藍色起源」（Blue Origin）公司的新雪帕德（New Shepard）火箭，進行太空之旅。

專家推測，潛水器失事可能是動力或通訊故障、或壓力殼出現漏縫。

鐵達尼號1912年4月10日自英國南安普敦港首航，目的地紐約，後撞上冰山沉沒，船上逾1,500人罹難。



海底鐵達尼號殘骸船尾附近的物品（圖／美聯社）



1912年4月10日，鐵達尼首航，從英國南安普敦前往美國紐約，後擦撞冰山沉沒（圖／美聯社）