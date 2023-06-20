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腎臟病友能吃粽子嗎？台灣醫：避開地雷食材 注意鈉、磷、鉀攝取量

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/20 09:42
營養師提醒慢性腎臟病友，在吃粽子前搭配1比1的青菜能減緩飯後血糖上升的速度。（圖／恩主公醫院）

營養師提醒慢性腎臟病友，在吃粽子前搭配1比1的青菜能減緩飯後血糖上升的速度。（圖／恩主公醫院）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）端午佳節前後，餐桌上少不了南部粽、北部粽、鹼粽以及客家口味的粿粽，但一般常見的粽子屬於高油脂、高膽固醇食物，還添加了許多調味料，尤其鹹粽中小小一份的鹹蛋黃對慢性腎臟病友來說，更是高磷陷阱。端午應景想吃粽子但又怕忌口多，是不少腎友的煩惱。

腎友難代謝鈉、磷、鉀　需注意控制整天攝取量

恩主公醫院腎臟科卓聖里醫師表示，粽子中常見的鹹蛋黃、滷肉、甜辣醬、花生等食材，蘊含著高鈉、高磷、高鉀的陷阱。慢性腎臟病人因為腎功能下降，導致對鈉、磷、鉀代謝的能力變差。當體內的鈉離子過高，不只會引起高血壓，也會加重腎臟的負擔；當磷過高，容易產生皮膚搔癢及血管鈣化的問題；鉀離子則是會影響心臟收縮，過多鉀離子累積在體內無法排出，容易引起心律不整及肌肉無力。

卓聖里指出，許多腎友也會問，端午一年一次，難道不能稍微放縱一下嗎？他表示，盡量避開地雷食材，或選擇適量食用，也能安心吃。

營養室臨床組江昀倢營養師提醒腎友一重要觀念，以鹹粽來說，儘管一顆粽子可能只有半顆鹹蛋黃、幾粒花生，但一整天其他餐點中也會攝取到鈉、磷、鉀，若沒注意攝取量，累積下對腎臟會造成負擔。因此控制整天的量是非常重要的，她建議，一天最多一顆粽子，當中餐吃了粽子，下一餐就要稍加注意鈉、磷、鉀等等的攝取量。

常見3粽子陷阱食材須減量　飯前最好搭配青菜

江昀倢表示，對於腎友們來說，平常就需要注意高鈉、高磷、高鉀的食材，而端午節的粽子需要留意的， 例如：鹹粽的花生、蝦米(因含內臟)、鹹蛋黃是屬於高磷食材；粿粽使用的蘿蔔乾的含鈉量非常高； 而鹼粽大多會包紅豆餡、芝麻餡、醃漬水果，是屬於高鉀高磷食材。許多人為求養生會將粽子的糯米改成五穀米，但未精緻過的全穀類屬於高磷食物，腎友反而需要注意。

若能自己包粽子替換食材，花生與蝦米可以替換成蝦仁等優質蛋白質的海鮮，蘿蔔乾可以換成筍子或紅蘿蔔等蔬菜類，增加纖維質也更健康；而在吃粽子前，先吃下1比1比例的蔬菜，不僅可以改善糯米容易出現的脹氣不適感，也能夠減緩飯後血糖上升的速度。

有些人習慣吃粽子時搭配醬料增添風味，而一般粽子其實就有足夠調味，如果再增加含鈉量高的沾醬，可能會增加腎臟負擔，淺嚐醬料、享受原味會是更好的選擇。
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