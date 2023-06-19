無法「共同富裕」至少要低調 中國金融圈禁員工炫富、穿名牌

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國經濟動能趨緩、貧富差距加大，習近平「共同富裕」口號言猶在耳，為了不拂逆黨意，中國金融圈出現了「禁高調」浪潮，精品不上身，炫富不容忍，不招眼才不惹禍。

路透報導，中國金融產業有著57兆美元的市值，隨著經濟冷卻，青年失業率飆至高點，當局開始打貪，革除誇耀陋習，避免社會失穩。身為高薪階級、過著滋潤日子的金融菁英，就成了北京重點「處理」的對象。

從國營單位到私人企業，金融業者無不苦口婆心勸低調，呼籲員工勿炫耀「高端」生活方式，勿在社群媒體分享華服美食、名牌包、精品錶，出差不住五星飯店，避免成為眾矢之的。

內部人士透露，中國工商銀行、中國建設銀行，有意自6月起砍掉總部員工的夏季津貼，以往員工夏季能領到約1,500元人民幣至2,000元人民幣的一次性補助。

此外，為了配合中央縮小薪資差距的努力，中信證券打算對投資部門減薪，將底薪大砍15%。上個月，中金公司也減少今年投資部門的分紅，比上一年同期減了30%至50%。就連中國人民銀行（央行）與中國證券監督管理委員會的員工，都可能在這波金融整改中受牽連，旨在縮小其與一般公務員的收入差距。

倫敦國王學院中國與東亞商務專家Xin Sun表示，中國社會不平等問題嚴重，共產黨整飭金融菁英之舉，便是為了打擊貧富差距、階級藩籬，力圖維穩。