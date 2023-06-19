「魷魚遊戲」第二季超強陣容公開！除原班人馬還加入了這4位當紅演員

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」第一季上線後即風靡全球，至今已過了近兩年，劇迷們都殷殷期盼著第二季的消息，Netflix官方終於在18日釋出了演員名單預告，當中可見除了許多原班人馬回鍋外，還將加入多位超亮眼的參賽者們。

在影片中可見，在第一季中遊戲中獲得冠軍的李政宰、邀請參賽者參賽的孔劉、為尋找哥哥而潛入魷魚遊戲的魏嘏雋，以及遊戲負責人李秉憲等大咖都將回歸第二集外，當紅新生代演員任時完、姜河那、朴成勳以及梁東根等四人，也驚喜出現於預告片中，但官方尚未透露這些演員們擔任的角色。

林時完於今年Netflix上映的南韓驚悚懸疑片「雖然只是弄丟手機」中擔任男主角，扮演雙面人角色的他，在善良及邪惡的演技中獲得了觀眾的好評。

姜河那透過「繼承者們」中暖男學長一角知名度大開，隨後出演的「天使之眼」、「山茶花開時」、「謝幕：樹立而死」也獲得了眾多觀眾的喜愛。

朴成勳則是因前陣子最受到關注的「黑暗榮耀」而知名度大開，他在劇裡飾演霸凌女主角最狠毒的加害者之一全宰寯。

梁東根近日則是透過Netflix電影「夜叉：浴血諜戰」以及韓劇「Cheer Up」備受矚目。

「魷魚遊戲2」拍攝目前已進入後半段，預計將在2023年底或2024年初上線。