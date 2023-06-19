鹿港老街大淹水、媽祖遶境熱傷害 綠色和平籲台灣總統候選人提氣侯政策

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）氣候變遷導致的極端天氣，對台灣傳統文化威脅日增，綠色和平今日發表報告，呼籲2024總統候選人正視危機，提出具體淨零政策，勿流於空泛政見。

綠色和平透過訪談、分析歷史數據與推估未來影響提出報告，指台灣氣候危機已迫在眉睫，極端高溫、瞬時強降雨和海平面上升已衝擊到「鹿港老街」、「大甲媽祖遶境」、「阿里山鄒族部落」、「台南北門」等四大人文地景。

根據綠色和平，鹿港近15年的梅雨期總累積雨量較前期增加25%，近30年來共發生4次超過200釐米的豪雨，相當於20萬座標準游泳池水量。以氣候模型推估，2050年大雨發生天數將倍增、出現超過350釐米的大豪雨。

大甲媽祖遶境活動受高溫影響日益嚴重。自遶境進香起始1988年至今，進香路線已升溫近3度，推估2050年升溫達6度，體感溫度將達40度，熱傷害風險達「危險」等級。

阿里山方面，極端氣候使鄒族部落面臨文化傳承及經濟危機。冬季升溫使鄒族祭典神花「金草蘭」及巫師法器「小舌菊」較過去更難尋。阿里山3月平均降雨量較1990年已減少37.26釐米，春雨減少導致當地重要經濟作物竹筍欠收。推估2050年，最大連續不降雨日數將拉長，旱災可能加劇。

至於台南北門、著名的王爺信仰中心南鯤鯓代天府，建廟以來就開始嚴防海水倒灌，加高地基。根據推估，2050年代天府周遭低窪地帶，30年後四周將被海水覆蓋。退縮的海岸線不僅威脅北門居民的家園，也讓代天府成為孤島。

綠色和平專案主任張皪心指出，政府亟需提出具體的減碳政策，光靠民間智慧努力是不夠的。他強調，面對氣侯危機，台灣需要未來總統作為氣候領袖，帶領社會加速淨零，才能扭轉文化消失的命運。

綠色和平敦促候選人朝三個面向規劃：