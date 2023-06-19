北富銀「財管2.0」服務正式上線　提供國際私銀等級財管服務

台北富邦銀行繼日前獲金管會核准辦理「高資產客戶新財管方案」 後，今(19)日正式宣布服務嶄新上線， 將發揮強力的鑽石專家團隊、可靠穩健的風險管理機制、 豐富完整的境內外商品資源等三大優勢， 為高資產客群量身訂製全方位資產管理方案， 透過國際私銀等級的優質產品與服務， 協助客戶達成有形資產與無形價值的傳承。

北富銀執行副總吳薏菱表示，高資產客戶需求往往相對多元複雜， 如何整合客戶個人、家庭與企業的全面性需求， 進而提出全方位解決計畫，完善資產布局及世代承續， 是經營這群客戶的關鍵成功因素。北富銀早在2018年就洞察高資 產客群的需求缺口及發展潛力， 特別與擁有兩百多年歷史的國際私人銀行瑞士隆奧銀行( Lombard Odier)策略合作，聚焦高資產客群需求， 以匯聚各界專家菁英的鑽石團隊， 運用獨特的整合性生態圈服務平台，結合富邦集團內的豐富資源， 提供融合國際視野及本地資源的優質財富管理服務， 協助達成資產管理、世代傳承及企業永續等多元目標，成功打響「 富御恆傳」私人銀行服務品牌， 成為許多高資產家族最信任的金融夥伴。

用最優質的團隊提供最卓越的服務， 是北富銀財富管理服務備受讚譽的主因之一。 北富銀組建的鑽石團隊由15年以上服務經驗的資深客戶經理領軍， 配備包含信託、稅務、市場研究、保險及投資等各領域專家顧問， 可為客戶提供客製化且多面向的綜合性解決方案。 服務團隊不僅要接受來自國內外專業金融教育機構的嚴格訓練， 依台灣金融研訓院制定之高資產財富管理人才職能地圖， 完成高資產財富業務應具備之職能及專業知識課程外， 每年更需與時俱進進行最新市場趨勢、法規及理財工具應用等培訓， 並加強國際反洗錢、反貪腐等風險控管相關訓練， 以協助客戶在風險可控的前提下，滿足其資產保值、企業發展、 家族傳承、世代接班等多重目標。

北富銀另一優勢，就是擁有成熟穩健的風險控管能力， 可為高資產客戶提供值得信賴且長遠的服務體驗， 不僅在投資前中後每個重要環節， 均設置有科學化且客觀的管理機制， 能通盤考量資產配置的可見風險、潛在風險、地域分散、 資產類型分散等立體風險因子，提高收益與風險平衡性， 內部管理上更致力強化公平待客及公司治理， 借鏡國外金融監理作法主動建立「高資產理財業務責任地圖」， 明訂高階管理階層應簽署責任聲明書， 使各職能負責人員清晰瞭解其職務範圍以落實當責， 實現永續金融與誠信經營的承諾。

為滿足高資產客群投資多元需求，北富銀持續開發創新專屬商品，針 對大中華區華人與國際投資者之理財需求，提供更豐富的配置選擇。 在新商品開發策略上，考量當前市場趨勢及客戶投資偏好， 北富銀表示將先著重於海外債券類型的拓展。 目前北富銀架上已有超過100檔、跨足16種產業的專業投資人限 定之海外債券標的，現在則會新增加無信評評等限制債券， 將精選資產負債表較強健或營運前景可期之標的，如墜落天使債( Fallen angel bond)、新興市場主權債等債券商品，後續也會每月新增超過1 0檔優質債券標的，提供客戶直接參與國際金融市場的機會。此外， 北富銀預計今年底前將陸續推出自行設計發行、 專為高資產客群量身打造的外幣結構型金融債券， 並計畫引進私銀等級私募基金、國際級主題私募股權基金， 滿足專業投資人多元布局需求。

身為國內私銀先驅， 北富銀出色的財富管理表現贏得國內外專業機構一致認可，2023 年榮獲《亞洲貨幣雜誌（Asiamoney）》台灣最佳私人銀行 -高淨值客群經營、《全球商業雜誌（Global Business Magazine）》最佳私人銀行、《富比士（Forbes）》 2023世界最佳銀行等多項殊榮。展望未來， 北富銀將持續運用多年深耕財富管理市場的扎實經驗， 結合富邦金控旗下豐富資源， 在風險為本的管理機制下積極發展適合台灣高資產客群的商品服務， 打造一站式整合平台，滿足高資產客群在個人、 家族及事業等不同面向的需求， 成為最值得客戶信任託付的金融夥伴。

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