臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超649.36億元

根據台灣證券交易所統計，上週（112/6/12~112/6/16）外資在集中市場總買進金額為5,707.97億元，總賣出金額為5,058.61億元，買超為649.36億元，另統計自112年年初至6月16日止，外資總買進金額為8兆1,406.03億元，總賣出金額為7兆7,080.14億元，累計買超為4,325.89億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆2,946.25億元新台幣，占全體上市股票市值的41.13%，較6月9日的21兆5,557.57億元新台幣，增加7,388.68億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：華航：買進392,685千股，賣出234,120千股，買超158,565千股；第二名：台積電：買進149,550千股，賣出85,227千股，買超64,323千股；第三名：長榮航：買進341,704千股，賣出278,399千股，買超63,305千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：新光金：買進126,359千股，賣出218,626千股，賣超92,267千股；第二名：緯創：買進188,272千股，賣出226,894千股，賣超38,622千股；第三名：宏碁：買進74,356千股，賣出108,403千股，賣超34,047千股。