新北市串聯5漁港　推海洋保育、漁港觀光

新北市政府漁業處今(19)日舉行「嗨一夏暑期活動開跑」記者會，預告7到9月串聯5處漁港推出系列活動，在和美漁港舉辦生態復育及親水體驗活動，草里漁港則推友善釣魚系列活動，在新北市海洋資源復育園區辦理「2023珊瑚小學堂」，並在深澳漁港、馬崗漁港與卯澳漁村推出期間限定優惠遊程體驗活動，最後在淡水漁人碼頭舉行煙火及水舞秀，邀請大家體驗「嗨漁港」夏日魅力。
草里漁港開放民眾於港區內垂釣，也為新北市首座友善釣魚示範區，並發展出草里漁港代表性的「大咬貓」藝術裝置，以「貓」來連結釣魚、漁船等地方特色，讓大咬貓化身草里的居民，悠閒地在草里漁港垂釣。今年度新北市漁業處在8月5至13日每週末，採預先報名制於草里漁港舉行免費的釣魚活動、踩街遊行、手作課程及市集。
而深澳漁港則以休閒海釣聞名，今年新北市漁業處與深澳漁港在地娛樂漁船業者及水村坊合作，採預先報名制，以約8折優惠促銷價分別在7月22、23、25、30日及8月6、19日供民眾自深澳漁港搭乘娛樂漁船出海體驗海釣活動，在8月5、6、13、19日於深澳漁港家政教室辦理食魚教育－「小卷好食光」。
淡水漁人碼頭位於淡水河出海口右岸，白天搭渡輪遊藍色公路或沿原木棧道賞漁港風景，到了傍晚欣賞夕陽餘暉，夜晚來臨時，情人橋橋面在燈光的照射下更顯多彩繽紛。今年夏天辦理仲夏繽紛樂系列活動，於7月至9月每日晚間安排動感水舞音樂秀，並於8月27日及9月3日辦理2場絢爛煙火秀。
「和美海之家」活動及「珊瑚小學堂」從開辦以來，受到民眾熱烈迴響，今年新北市漁業處在7月8日至8月13日每週末，採預先報名制，免費於和美漁港及貢寮海洋復育園區舉行珊瑚苗種植活動。同時「和美海之家」活動也安排免費的水上安全講習和水上遊憩活動。
馬崗漁港為本市最東邊漁港，擁有北台灣唯一的捕飛魚船隊。今年新北市漁業處與在地福連里吳文益里長、新北市三貂角文化發展協會及新北市貢寮區卯澳社區發展協會合作，採預先報名制讓民眾以促銷價於7月23日及8月4、5、6、12、13、19日參與文旅導覽、品嚐在地美食，並提供成功報名的民眾以優惠價加購在地石花凍飲、石花菜小禮盒。
副市長劉和然表示，新北市擁有28座漁港，在本年度暑假期間串聯5處漁港及貢寮海洋復育園區，結合在地業者及團體，在新北市打造多元的觀光體驗活動，以「農業健康式」理念，帶領民眾走出戶外，提供民眾飲食、休閒的場所及參與永續、保育等體驗，期望達到永續發展、青年、地方及環境共好的目標，歡迎市民朋友踴躍參與觀光體驗活動。
新北市漁業處表示，近年來透過嗨漁港計畫讓改善漁港環境，並依照各漁港不同的特性，進行轉型、改造及精進，拉近民眾與漁港的距離，並以保存在地特色、推廣海洋教育及生態保育等理念舉辦漁港活動，未來將會持續努力，讓遊客感受全新的漁港風情。活動詳情及報名資訊請持續關注新北市漁業處FB粉絲專頁「新北漁樂快爆」。
參考資料如下：
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