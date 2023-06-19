新北市串聯5漁港　推海洋保育、漁港觀光

新北市政府漁業處今(19)日舉行「 嗨一夏暑期活動開跑」記者會，預告7到9月串聯5處漁港推出系列 活動，在和美漁港舉辦生態復育及親水體驗活動， 草里漁港則推友善釣魚系列活動，在新北市海洋資源復育園區辦理「 2023珊瑚小學堂」，並在深澳漁港、 馬崗漁港與卯澳漁村推出期間限定優惠遊程體驗活動， 最後在淡水漁人碼頭舉行煙火及水舞秀，邀請大家體驗「嗨漁港」 夏日魅力。

草里漁港開放民眾於港區內垂釣，也為新北市首座友善釣魚示範區， 並發展出草里漁港代表性的「大咬貓」藝術裝置，以「貓」 來連結釣魚、漁船等地方特色，讓大咬貓化身草里的居民， 悠閒地在草里漁港垂釣。今年度新北市漁業處在8月5至13日每週 末，採預先報名制於草里漁港舉行免費的釣魚活動、踩街遊行、 手作課程及市集。

而深澳漁港則以休閒海釣聞名， 今年新北市漁業處與深澳漁港在地娛樂漁船業者及水村坊合作，採預 先報名制，以約8折優惠促銷價分別在7月22、23、25、30 日及8月6、19日供民眾自深澳漁港搭乘娛樂漁船出海體驗海釣活 動，在8月5、6、13、19日於深澳漁港家政教室辦理食魚教育 －「小卷好食光」。

淡水漁人碼頭位於淡水河出海口右岸， 白天搭渡輪遊藍色公路或沿原木棧道賞漁港風景， 到了傍晚欣賞夕陽餘暉，夜晚來臨時， 情人橋橋面在燈光的照射下更顯多彩繽紛。 今年夏天辦理仲夏繽紛樂系列活動，於7月至9月每日晚間安排動感 水舞音樂秀，並於8月27日及9月3日辦理2場絢爛煙火秀。

「和美海之家」活動及「珊瑚小學堂」從開辦以來， 受到民眾熱烈迴響，今年新北市漁業處在7月8日至8月13日每週 末，採預先報名制，免費於和美漁港及貢寮海洋復育園區舉行珊瑚苗 種植活動。同時「和美海之家」活動也安排免費的水上安全講習和水 上遊憩活動。

馬崗漁港為本市最東邊漁港，擁有北台灣唯一的捕飛魚船隊。 今年新北市漁業處與在地福連里吳文益里長、 新北市三貂角文化發展協會及新北市貢寮區卯澳社區發展協會合作， 採預先報名制讓民眾以促銷價於7月23日及8月4、5、6、12 、13、19日參與文旅導覽、品嚐在地美食， 並提供成功報名的民眾以優惠價加購在地石花凍飲、石花菜小禮盒。

副市長劉和然表示，新北市擁有28座漁港，在本年度暑假期間串聯 5處漁港及貢寮海洋復育園區，結合在地業者及團體， 在新北市打造多元的觀光體驗活動，以「農業健康式」理念， 帶領民眾走出戶外，提供民眾飲食、休閒的場所及參與永續、 保育等體驗，期望達到永續發展、青年、地方及環境共好的目標， 歡迎市民朋友踴躍參與觀光體驗活動。

新北市漁業處表示，近年來透過嗨漁港計畫讓改善漁港環境， 並依照各漁港不同的特性，進行轉型、改造及精進， 拉近民眾與漁港的距離，並以保存在地特色、 推廣海洋教育及生態保育等理念舉辦漁港活動，未來將會持續努力， 讓遊客感受全新的漁港風情。活動詳情及報名資訊請持續關注新北市 漁業處FB粉絲專頁「新北漁樂快爆」。

參考資料如下：

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