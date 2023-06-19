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集保結算所112年度股東常會　通過每股配發現金股利2.9元及股票股利1.2元

By 台灣英文新聞
2023/06/19 17:28
照片來源：集保結算所提供

照片來源：集保結算所提供

集保結算所於本(19)日舉行112年度股東常會，會中順利通過每股配發現金股利2.9元及股票股利1.2元。

集保結算所作為臺灣資本市場的最大後台，秉持「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」四大願景，推動資本市場後台保管劃撥核心業務持續穩健，並配合政策推動及市場發展，以開放的思維與時俱進不斷創新，跨域推動多項金融創新應用，發揮後台機構的核心價值。111年推動股務數位服務、深耕基金市場多元服務、接軌ESG永續投資趨勢、建置eSMART數位帳簿劃撥平台及推動普惠金融，也持續強化資安聯防與優化資訊系統，提升市場作業安全與效能。

集保結算所代理董事長陳德鄉於股東會上表示，111年雖受股市交易量能萎縮影響整體營收，但在全體同仁共同努力下，每股盈餘仍達7.28元，展現公司堅韌的實力與數位多元策略的成效。112年集保結算所將持續優化市場數位化創新服務機制，如股利發放電子通知服務(eNotice)、開放證券-證券期貨業公開資料查詢及境內基金集中清算平台將陸續上線運作，並致力提升ESG資訊透明度，如強化ESG IR平台、納入本土ESG評分資訊、研議投票政策指南等，另研議外國證券複委託保管業務，以擴充多元的業務場景，為產業發展及永續金融發揮正向的影響力。

為拓展集保數位創新服務，集保結算所積極打造金融服務樞紐，發展普惠金融，並協助金融市場監理，同時在發展創新服務過程，持續強化資安防護與韌性。集保結算所長期與各參加機構積極合作，持續以投資人為核心，延伸跨域應用場景，致力成為臺灣數位金融的引擎。

更新時間 : 2023-06-19 19:58 GMT+08:00

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