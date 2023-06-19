台灣期交所股東會　通過每股配發股利4.1元

臺灣期貨交易所於6月19日召開112年股東常會，由吳董事長自 心主持，證期局期貨管理組林科長家璋列席指導。 本次股東會通過每股配發股利4.1元(含現金股利2.7元及股票 股利1.4元)之盈餘分派案。

111年全球金融市場因通膨及升息影響實質經濟成長， 期貨市場受惠避險及交易需求，表現相對穩健，臺灣期貨市場111 年全年交易量達3.84億口，較110年略減少近2%， 仍創歷史次高量；其中夜盤交易量持續成長，較110年大幅成長5 9.3%，顯見夜盤已為盤後交易避險主要管道， 充分發揮期貨市場之經濟功能。期交所111年稅後淨利達33. 28億元，每股稅後盈餘6.95元。

吳董事長表示， 期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成， 國內期貨市場得以穩健發展。今年業務重點如下：12月規劃推出客 製化商品交易平台，為期貨市場挹注新動能； 年底前所有商品將皆適用動態價格穩定措施， 強化期貨市場價格穩定； 持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，規劃7月31日上線新 臺幣NDF及客戶集中結算服務；與多家知名交易所洽談指數授權， 赴海外招商引資；持續強化資安工作，建置應用大數據平台。

臺灣期貨市場亮麗表現，吳董事長感謝股東支持，未來一年將再接再 厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展， 期望各位股東能繼續給予支持。隨後由總經理周建隆進行111年度 營業及財務報告，並順利通過承認111年度營業報告書、 財務報表及每股發放現金股利2.7元、股票股利1.4元之盈餘分 派等案。