Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台灣期交所股東會　通過每股配發股利4.1元

By 台灣英文新聞
2023/06/19 17:25
臺灣期貨交易所於19日舉行112年股東常會,由董事長吳自心(中)親自主持。（照片由期交所提供）

臺灣期貨交易所於19日舉行112年股東常會,由董事長吳自心(中)親自主持。（照片由期交所提供）

臺灣期貨交易所於6月19日召開112年股東常會，由吳董事長自心主持，證期局期貨管理組林科長家璋列席指導。本次股東會通過每股配發股利4.1元(含現金股利2.7元及股票股利1.4元)之盈餘分派案。

111年全球金融市場因通膨及升息影響實質經濟成長，期貨市場受惠避險及交易需求，表現相對穩健，臺灣期貨市場111年全年交易量達3.84億口，較110年略減少近2%，仍創歷史次高量；其中夜盤交易量持續成長，較110年大幅成長59.3%，顯見夜盤已為盤後交易避險主要管道，充分發揮期貨市場之經濟功能。期交所111年稅後淨利達33.28億元，每股稅後盈餘6.95元。

吳董事長表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。今年業務重點如下：12月規劃推出客製化商品交易平台，為期貨市場挹注新動能；年底前所有商品將皆適用動態價格穩定措施，強化期貨市場價格穩定；持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，規劃7月31日上線新臺幣NDF及客戶集中結算服務；與多家知名交易所洽談指數授權，赴海外招商引資；持續強化資安工作，建置應用大數據平台。

臺灣期貨市場亮麗表現，吳董事長感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。隨後由總經理周建隆進行111年度營業及財務報告，並順利通過承認111年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利2.7元、股票股利1.4元之盈餘分派等案。

更新時間 : 2023-06-19 19:58 GMT+08:00

最受歡迎

（孟耿如出面、葛斯齊公布新受害者）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫治療
（孟耿如出面、葛斯齊公布新受害者）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫治療
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界性騷事件層出不窮 最遠40年前案件等道歉
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界性騷事件層出不窮 最遠40年前案件等道歉
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6支鋼架支撐 3天內完成建物安全鑑定
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6支鋼架支撐 3天內完成建物安全鑑定
【台灣 MeToo 運動】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
【台灣 MeToo 運動】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「和美海之家」生態復育新增SUP親水體驗 6/20中午開放報名
「和美海之家」生態復育新增SUP親水體驗 6/20中午開放報名
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》