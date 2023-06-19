111學年度畢業生市長獎4493人獲表揚　新北市長侯友宜期許：持續精進　成為新北市的耀眼之星

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市教育局今(19)日在新北市政府舉行111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，頒發國中組1604位市長獎。侯友宜市長親自出席頒獎典禮，勉勵及祝福得獎學生優秀表現，並與獲獎學生一一合影。
市長侯友宜表示，過去兩年因為疫情無法辦理實體典禮，今年很開心能親自祝福每一位優秀學生並合影，每位獲獎學生在學表現及特殊才能都足為大家的楷模，並期許同學們在邁向下一學習旅程時，能秉持過去學習階段的努力，持續精進並修養品德，成為新北市的耀眼之星。
三重高中國中部杜明蓁出生就發現腦中有血塊必須嚴密觀察，一歲時，在左腳底發現腫瘤，幼稚園中班時檢查發現，左耳聽力損失達110分貝以上、右耳達40分貝的聽覺障礙者。在家人及老師的積極協助下，運用有效學習策略，輔以聽語治療，靠著右耳殘存的聽力和輔具，一路跌跌撞撞，並將自身經歷與感受，化為創作的動力，創作出三本以聽障為主題的繪本，其中《聽見幸福》更獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名。
育林國中鄧禮美為新住民子女，出生於越南，小學時才隨父母到臺灣居住，雖然在國文領域學習較為辛苦，但上課態度積極，深受國文老師讚許，九年級參加技藝班課程，表現卓越，代表學校參加111學年度新北市技藝競賽(美容美髮組)，榮獲全市第一名，更代表新北市參加全國技藝競賽，勇奪全國技藝教育績優學生的殊榮。
另外，明志國中朱駿博自幼稚園接觸體操後就全力投入練習，不斷突破自我，創造優異成績，獲獎無數。九年級時，在面對教育會考的同時，仍備戰全中運，忍著手傷，堅持到底，最後代表我國前往新加坡參加亞洲青少年競技體操錦標賽比賽。除了優異的體育表現，其課業成績亦優異，學習態度正向積極，足為楷模。
教育局表示，市長獎設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，本學年度共計4,493人獲獎，其中「學習卓越市長獎」為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3,253人獲奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，共計1,240人獲獎，藉以肯定多元展能之優秀畢業生。在講求多元智能的學習歷程中，除了發展智育，也鼓勵所有學生能在體育、技能、藝術或科學及創作等方面都能培養長才，並且願意投入社會公益，服務助人，成為一位優秀的公民。
侯友宜市長(左)頒獎予清水高中國中許嘉祐(右)。(照片來源：新北市教育局提供)
侯友宜市長(左)頒獎予林口國中鄭羽喬(右)。(照片來源：新北市教育局提供)
侯友宜市長(左)頒獎予三重高中國中部杜明蓁(右)。(照片來源：新北市教育局提供)
侯友宜市長(左)頒獎予正德國中陳可繹(右)。(照片來源：新北市教育局提供)