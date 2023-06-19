111學年度畢業生市長獎4493人獲表揚　新北市長侯友宜期許：持續精進　成為新北市的耀眼之星

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市教育局今(19)日在新北市政府舉行111學 年度畢業生市長獎頒獎典禮，頒發國中組1604位市長獎。 侯友宜市長親自出席頒獎典禮，勉勵及祝福得獎學生優秀表現，並與 獲獎學生一一合影。

市長侯友宜表示，過去兩年因為疫情無法辦理實體典禮， 今年很開心能親自祝福每一位優秀學生並合影， 每位獲獎學生在學表現及特殊才能都足為大家的楷模， 並期許同學們在邁向下一學習旅程時，能秉持過去學習階段的努力， 持續精進並修養品德，成為新北市的耀眼之星。

三重高中國中部杜明蓁出生就發現腦中有血塊必須嚴密觀察， 一歲時，在左腳底發現腫瘤，幼稚園中班時檢查發現， 左耳聽力損失達110分貝以上、右耳達40分貝的聽覺障礙者。 在家人及老師的積極協助下，運用有效學習策略，輔以聽語治療， 靠著右耳殘存的聽力和輔具，一路跌跌撞撞，並將自身經歷與感受， 化為創作的動力，創作出三本以聽障為主題的繪本，其中《 聽見幸福》更獲得文化部文薈獎圖畫書類第一名。

育林國中鄧禮美為新住民子女，出生於越南， 小學時才隨父母到臺灣居住，雖然在國文領域學習較為辛苦， 但上課態度積極，深受國文老師讚許，九年級參加技藝班課程， 表現卓越，代表學校參加111學年度新北市技藝競賽(美容美髮組 )，榮獲全市第一名，更代表新北市參加全國技藝競賽， 勇奪全國技藝教育績優學生的殊榮。

另外，明志國中朱駿博自幼稚園接觸體操後就全力投入練習， 不斷突破自我，創造優異成績，獲獎無數。九年級時， 在面對教育會考的同時，仍備戰全中運，忍著手傷，堅持到底， 最後代表我國前往新加坡參加亞洲青少年競技體操錦標賽比賽。 除了優異的體育表現，其課業成績亦優異，學習態度正向積極， 足為楷模。

教育局表示，市長獎設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」 ，本學年度共計4,493人獲獎，其中「學習卓越市長獎」 為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3,253人獲 奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，共計1 ,240人獲獎，藉以肯定多元展能之優秀畢業生。 在講求多元智能的學習歷程中，除了發展智育， 也鼓勵所有學生能在體育、技能、 藝術或科學及創作等方面都能培養長才，並且願意投入社會公益， 服務助人，成為一位優秀的公民。

侯友宜市長(左)頒獎予清水高中國中許嘉祐(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

侯友宜市長(左)頒獎予林口國中鄭羽喬(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

侯友宜市長(左)頒獎予三重高中國中部杜明蓁(右)。(照片來源：新北市教育局提供)

侯友宜市長(左)頒獎予正德國中陳可繹(右)。(照片來源：新北市教育局提供)