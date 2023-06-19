聯發科聚焦女力、邀40名女大生與董事長蔡明介對話　盼打破科技業重男輕女刻板印象　

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) 鼓勵女性人才適性擁抱科技領域，聯發科技教育基金會推動 Girls! TECH Action 計畫，日前邀請40 名大學女生前進聯發科技新竹總部，以「職涯定錨」為主題，安排董事長蔡明介與女大學生午餐對話，鼓勵女學生打破科系框架，勇敢跨域嘗試，並請聯發科技學姐群以親身經驗分享，打破科技業重男輕女的刻板印象，探索科技業如何帶來令人振奮的職涯。

董事長蔡明介在這場跨越五十年的對話中勉勵女大學生: 職涯的選擇是長遠的事，要考量熱情與興趣，同時也要考量產業的發展潛力。

(以上圖片來源:MediaTek Foundation 聯發科技教育基金會）

女性過往被期望在社會與家庭安定上發揮影響力，但事實上女性在職場上的表現相較於男生毫不遜色，值得去探索職涯中的各種發揮機會。女性細心有毅力、善於溝通的特質，是科技業中非常需要的。他勉勵女大學生適性擁抱STEM領域，突破刻板印象，成為科技領域中展現影響力的關鍵少數。

【編按: STEM意指科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）四類學科】

聯發科技資深副總經理暨人資長林秀瑜表示，多元觀點是激發創新的重要基石，公司長期落實多元、平等與共融 (DEI) 的理念，廣納不同背景、特質、性別的人才，打造兼容並進的職場環境。本次 Girls! TECH Action 活動，有近四成報名者來自文法商學院，而其中更有不少已經開始自學程式或選修相關課程，展現女大學生勇於跨出科系框架，積極開創機會，探索科技職涯的企圖心。

根據聯發科6月19日發布的新聞稿，參與活動的物理系王同學表示，女生雖然在理科系所表現不差，但有時還是會覺得表現不如男生傑出，但是接觸專題研究之後，發現女生細心與耐心的特質很適合發揮，因此找到成就感，聽完聯發科技學姐跨域進入 IC 設計領域的學習歷程，她也考慮雙主修電機領域，建構雙專長。

外文系楊同學表示，自己從小就喜歡程式，大學選擇科系的時候因為對語文較有自信而選擇了文學院，進入大學之後決定雙主修資工系，以外文專長配合資訊專業，目前已經申請到德國大學資工系交換，未來將朝科技領域發展。

女性科技人才被視為半導體人才缺口的解方之一，研究指出女性學習STEM 的興趣在 14 歲以後急速下降，而女性對未來職業志向的發展早在青春期早期就接近定型。

因此聯發科技教育基金會設計雙軌方案，規劃今年上半年針對大學女學生，以拉力為目標，從職涯定錨角度建立對半導體產業的嚮往與動機；下半年則將針對國高中女學生，以推力為目標，引導建立對STEM領域的興趣與信心，並有女性典範可以依循，不在家人或社會價值觀的壓力下自我設限，以改善女性科技人才的管漏現象。

關於聯發科技教育基金會 — Girls! TECH Action 科技女孩未來設計工作坊

為促進女性人才適性擁抱 STEM，探索科技職涯的無限潛力，聯發科技教育基金會於 2023 年舉辦首屆 Girls! TECH Action 科技女孩未來設計工作坊，以大一至大三的女學生為對象，以職涯定錨為目標，鼓勵大學女孩認識科技業中女性專業的多元面向，理解女性在科技職涯的發展潛力，期望鼓勵女孩們突破刻板印象，擁抱STEM，開啟發揮影響力的職涯。

關於聯發科技

聯發科技股份有限公司（TWSE：2454）是一家全球無晶圓廠半導體公司，在智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等市場位居領先地位，每年約有 20 億台內建聯發科技晶片的終端產品在全球上市。聯發科技力求技術創新，為智慧型手機、平板電腦、智慧電視與機上盒、穿戴式裝置與車用電子等產品，提供具備高效能、低功耗的行動運算技術與先進的多媒體功能。聯發科技致力讓科技產品更普及，因為我們相信科技能夠改善人類的生活、與世界連結，每個人都有潛力利用科技創造無限可能。

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