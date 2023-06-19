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美中破冰？美國國務卿布林肯、中國領導人習近平北京會晤

布林肯在會中重申美方不支持台灣獨立的立場

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/19 16:15
2023年6月19日，美國國務卿布林肯（左四）、習近平（中）在人民大會堂會晤（圖／美聯社）

2023年6月19日，美國國務卿布林肯（左四）、習近平（中）在人民大會堂會晤（圖／美聯社）

更新時間 18:30

美聯社報導，布林肯、習近平在北京大會堂見面，雙方代表列席，共談了35分鐘。習近平稱彼此在「特定議題」上取得進展，盼布林肯能藉這次訪問促進美中關係正面發展。

根據中國外交部，習近平在會中強調，世界需要總體穩定的中美關系，兩國能否正確相處事關人類前途命運。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

習近平指出，兩國之間存在的共同利益應得到重視。當前，國際社會對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。

習近平重申，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持我同拜登總統峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

布林肯表示，總統拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關系，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。美方遵守拜登承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關系反對中國、不支持「台灣獨立」、無意與中國發生衝突。

美中破冰？美國國務卿布林肯、中國領導人習近平北京會晤
布林肯與習近平在北京人民大會堂會晤（圖／美聯社）

發布時間 16:15

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日抵達中國，進行兩天的快閃訪問，試圖為美中破冰，外界最關注的就是他究竟會否與習近平會晤。最新消息傳出，二人將於19日下午4點半見面。

美聯社報導，外界雖預期二人將會面，但雙方都三緘其口，直到確定了才對外放出消息。倘若習近平拒絕賞光，將是兩國意欲修補關係、恢復高層對話的一大挫敗。

布林肯是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，訪中的最高層級美國官員，也是五年來首度訪中的美國國務卿。他的到訪，有望為雙邊高層後續交流鋪路，包括拜習會。

雙方雖展現了坐下來談的意願，在美中各種齟齬卻未見讓步的態勢。布林肯此行先與中國外交部長秦剛談了六小時，雙方同意持續進行高層對話，但關於摩擦的癥結點，並無和緩跡象。布林肯亦與中國最高外交官王毅談了三個小時，但並未向外界透露會談內容。

美中爭端涉及台灣、中國與香港人權問題、中國在南海的軍事、俄國侵略烏克蘭等等。

布林肯也趁此行要求中方釋放美國公民，加強取締芬太尼前體（fentanyl precursors）生產商及出口商。芬太尼是一種類鴉片藥物，是美國藥物濫用問題的一大元兇。

布林肯2月因氣球事件取消訪中行後，雙方並非全無交流。5月，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）赴中、中國商務部長訪美，白宮國安顧問蘇利文與王毅在維也納會晤。然而，美中試圖再度搭起友誼橋樑的路上，卻一再被台海議題、各自在印太的圖謀等事而言辭交鋒，鬧得不可開交。本月稍早，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）伸出橄欖枝，望能於新加坡香格里拉安全峰會進行場邊會，亦遭到中方拒絕。
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