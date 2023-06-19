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為增加外匯收入　北韓當局轉派多名年輕女性至養豬場工作

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/19 15:39
照片拍攝於2017年9月30日，中國吉林省一處成衣廠聚集著北韓勞動者（圖／美聯社）

照片拍攝於2017年9月30日，中國吉林省一處成衣廠聚集著北韓勞動者（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓時常派遣人民到海外工作，被派遣至中國工作的女性大多至服裝加工廠工作，但最近政府為賺取更多，部分女性勞動者被轉派到了養豬業。

根據韓媒中央日報引述自由亞洲電台（RFA）報導，派遣到海外工作的北韓人民，男性多從事建設業或伐木勞動，女性則大多從事服裝加工業或飯店等服務勞動，但最近卻越來越多女性勞動者被轉派至養豬業。

一名駐丹東對北韓的相關人士表示，在丹東市內，北韓女性在中國人所經營的成衣工廠工作很普遍，但從今年開始有北韓女性被轉派到養豬場，這也是第一次看到北韓20多歲年輕貌美的女性在豬圈餵飼料及清掃。

在中國丹東及圖們，有數百家經營服裝加工出口到東歐市場的企業，工廠內的工人大部分是北韓女性，這位相關人士說道，今年春天，在中國圖們市做服飾加工的50名北韓女性被轉到了中國人經營的養豬業，今年5月時又再轉派了30名女性。

報導指出，在新冠肺炎爆發前，在服裝加工場工作的工資為每個月2500元人民幣（約10760元台幣），無論薪資多寡，都需要向北韓政府繳交「忠誠金」，北韓幹部會從中扣除1000元人民幣（約4300元台幣）。

而根據2017年12月聯合國安理會2379號決議，各國須在2019年12月22日前遣返所有北韓勞動者，但在疫情爆發後，北韓當局關閉邊境，剩下的勞動者只能滯留於海外，但對北韓的外匯收入仍造成了不小的影響。

北韓當局為增加外匯收入，從服裝加工工廠中選出幾名較健壯的女性，送到薪水較高的養豬場。相關人士透露，在養豬場的月薪為約3500元人民幣（約15060元台幣），若服裝加工報酬降低，將會有更多的女性被轉派至養豬業。

北韓男性部分則是大多被派遣至高危險的工作，日前才有一名南韓釜中東亞大學教授透露，他在出訪俄羅斯海參崴時，在一處大型工地發現了幾名北韓勞動者，他們被分派到較高樓層，甚至在沒有任何安全裝置的輔助下於高樓進行作業，每天至少需工作16小時，與其他國家員工相比，價格更低且更吃苦耐勞，深受當地業者喜愛。
北韓
勞工
中國

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