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熱爆！熱傷害分4種 中暑死亡率竟高達8成 症狀、急救方法一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/19 15:35
當長期暴露在高熱濕的環境下，人體的散熱來不急，人體就會遭受熱傷害，包含熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭與熱中暑。（圖／pixabay）

當長期暴露在高熱濕的環境下，人體的散熱來不急，人體就會遭受熱傷害，包含熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭與熱中暑。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因氣候變遷的關係，氣溫越來越高，動則30至40度，當長期暴露在高熱濕的環境下，或因運動過度，造成體內溫度持續飆高，人體的散熱來不急，人體就會遭受熱傷害，包含熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭與最恐怖的熱中暑。腎臟專科醫師洪永祥提醒，當身邊人發生熱傷害時，牢記五個步驟才將患者的熱傷害程度降到最小。

洪永祥於臉書粉絲專頁上發文說，當你在戶外待稍微久一點回來就全身熱熱的沒有食慾頭昏累累的，這時候身邊的人一定會懷疑你是不是中暑了，並主動跳出來說要幫你刮痧，但其實大家眼中的中暑，幾乎都不是中暑，熱中暑是非常恐怖疾病，輕則燒掉大腦燒毀腎臟，最嚴重的死亡率高達8成。

洪永祥舉出以下三個案例，盼民眾藉此認識何謂熱暈厥、熱痙攣和熱衰竭。

案例一：有一天媽媽帶了一位17歲的小女生來我門診說他今天早上，學校在校慶排演，他女兒在大太陽底下站了快一個小時，接著一陣頭暈就昏倒了過去，被抬到了醫務室，休息後有慢慢恢復，但仍感到非常疲勞、噁心、頭暈，媽媽說她女兒應該是典型的中暑了，但其實這是熱暈厥

洪永祥解釋，熱暈厥常見在炎熱的環境中長時間站立(如軍隊中的訓練、學校的朝會)，因為我們身體要散熱，皮膚血管擴張幫助散熱，血液會在體內重新分配，使大量血液跑到皮膚等周邊血管和四肢，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥，與中暑不同的是患者的中心體溫大多是正常的，通常人倒下來血液就又回大腦就慢慢恢復意識，但若不即時進行相關處置，有可能引發更嚴重的中暑。

案例二：有一天一位30歲的年輕男生大熱天騎腳踏車騎了一下午，太陽非常大他怕中暑他一個下午只要有超商就停下來買礦泉水，他說他一下午灌了4000-5000ml的礦泉水，可是一回到家就開始非常疲勞，噁心想吐，小腿只要一用力就開始抽筋。這就是典型的中暑？錯，這是熱痙攣

熱痙攣是因在高濕熱環境下流汗過多，或在休息時補充過多白開水而非運動飲料，促使體液喪失和電解質流失，體內的鈉、鉀離子濃度相對偏低，低血鈉低血鉀，導致身體不自主骨骼肌收縮所造成的肌肉疼痛，可以持續1到3分鐘，容易發生於大腿、小腿與手臂。如果痙攣劇烈，甚至會影響腹壁肌肉，應盡快治療。

案例三：有一天一位50歲大姊來看我門診說他大熱天在茶園幫忙採茶，一下午全身汗如雨下，全身溼答答、疲倦無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀回家後全身軟趴趴噁心想吐量體溫高達38度。但這也並非中暑，而是熱衰竭

熱衰竭主因是因為流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭，常出現大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀，患者皮膚濕冷患者皮膚濕冷患者的核心體溫會上升，但很少會達到40°C，嚴重時可能會失去知覺，變成恐怖的熱中暑。

洪永祥說明，其實以上三種都是熱傷害但通常不會致命，最恐怖死亡率超過8成會燒掉大腦跟燒掉腎臟功能的就是熱中暑，熱中暑的英文名稱叫Heat stroke，英文若直接翻譯應該是熱中風，顧名思義就是燒到大腦去了。

洪永祥進一步說明，常見熱中暑的患者則多發生在高溫高熱環境中工作的工作者，例如：國軍、勞工、農夫與運動員。皮膚因體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱而呈乾、燙、潮紅狀態，患者此時會出現意識不清且體溫超過40.5°C，最後造成中樞神經異常，若不盡速處理可能會引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症，甚至死亡，中暑患者的死亡機率約3成至8成。

預防自身熱傷害務必謹記6大點：

  1. 外出防曬撐傘可有效降溫。
  2. 不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的汽車內。
  3. 補充水分：外出前喝250cc，每30分鐘要加喝250ml的水分。
  4. 不可補充含酒精及大量糖分的飲料，以避免身體流失更多水分。
  5. 嬰幼童、長者、慢性病患者應避免於上午10點至下午2點外出。
  6. 避免勞工每日在高溫場所工作時間超過六小時。

此外，當你發現自己身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

若身邊人發生熱傷害時，務必保持冷靜的態度協助患者，牢記「蔭涼」、「脫衣」、「散熱」、「喝水」、「送醫」五個步驟，將患者的熱傷害程度降到最小，且「不用酒精、不用退燒藥」避免二度傷害。

  1. 「蔭涼」：把患者移動到蔭涼通風處。
  2. 「脫衣」：有時因患者的衣物不透氣或是緊繃導致，需要鬆脫衣物且使患者平躺休息。
  3. 「散熱」：快速散熱降溫至 39℃以下是重要關鍵，方法包括：(1)將身體泡在冷水中，將頭保持在水面上；(2)除去衣物後在身體上潑冷水，再用風扇吹；(3)將冰袋置於手臂、腋窩、頸、膝等處
  4. 「喝水」：需患者意識清楚才能進行此步驟，提供患者電解質飲料（如運動飲料）或是含少許鹽分的冷開水。
  5. 「送醫」：盡快尋求醫護人員的救助，並在等待救護車的同時應該重複做前面四個步驟。

洪永祥說，炎炎夏日裡，不管是在太陽底下曝曬、長時間待在悶熱的環境或冷氣房，都要注意熱傷害的預防。當熱傷害真的發生的時候，牢記五步驟，幫助患者將熱傷害程度降到最小。
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