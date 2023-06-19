（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）一架酷航班機今天（19日) 凌晨從仁川飛抵桃園國際機場時，發現前起落架左側鼻輪竟不翼而飛，無法按原訂時間凌晨1時30分從桃園機場飛新加坡，酷航已決定另派飛機到台灣載客。

新加坡廉價航空酷航19日凌晨從韓國仁川飛台北的航班，降落後發現前起落架鼻輪少了左側輪胎，由於整組金屬輪圈掉落，目前還在等候零件維修。 （上圖與下圖, 民眾提供） 中央社

酷航TR897班機為787-9機型，今天凌晨0時2分從韓國仁川飛抵桃機，機上逾300名旅客，原訂凌晨1時30分要飛新加坡。

《台灣英文新聞》記者下午3:27分查詢時，桃園機場航班資訊仍顯示TR897為「延遲」狀態 (如下圖)。目前也尚未看到其他關於酷航班機(飛往新加坡) 的資訊。

台視新聞報導，航空公司將按照旅客需求，安排退關住宿或改訂行程。

據了解，酷航這架班機是單側鼻輪掉落，左輪軸也破損。中央社稍早引述酷航台灣區總經理李育修說，酷航總公司已決定派另一架飛機到台灣載運旅客，詳細時間稍後會對外說明。

至於酷航這架班機的鼻輪到底掉在何處，目前並不清楚，桃機公司表示，跑道及滑行道上都沒發現。

一位資深機師表示，飛機前輪都比較小，少一顆情況下，操作不要太粗魯，應該不會有事，如果輪軸壞了，通常要整組換掉。這名機師提到，以往其他航空公司也曾發生鼻輪掉落情形，通常是插銷漏插。

據悉酷航TR897航班由於整組金屬輪圈掉落，目前還在等候零件維修。交通部長王國材表示，包括民航局及相關單位都會依其程序做調查。

新加坡酷航自仁川抵台灣、鼻輪少一個 交通部長王國材：依程序進行調查