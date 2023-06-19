（孟耿如出面、葛斯齊公布新受害者）【台灣Me Too】車上強吻、飯店拍裸照 黃子佼認錯扯13藝人下水 自殘送醫治療

更新時間：2023-06-19 17:07



（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）知名主持人黃子佼今（19）日被踢爆性騷往事，自殘送醫，傷口集中左手腕及左胸。妻子孟耿如出面向媒體說明情況，並稱一家人會一起面對、彌補錯誤。

孟耿如一臉疲憊出現在媒體前，她表示多狀況她也在釐清當中，但至少在自己認識黃子佼以來，黃子佼一直在努力改變，也希望給大家正能量。關於以前的事情，孟耿如坦言，「還需要一些時間跟空間，謝謝大家關心。」

孟耿如堅強面對媒體，哽咽的表示，「我們是一家人，所以發生什麼事情我們都會一起面對。一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」

媒體問及黃子佼現況，孟耿如則不願多做回應，在經紀人的陪同下快步離去。



孟耿如在醫院前接受媒體訪問。（圖／翻攝自網路）

更新時間：2023-06-19 15:05

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）知名主持人黃子佼被踢爆性騷事件，形象一夕全毀，直播認錯放炮，自殘送醫。知名狗仔葛斯齊今（19）日下午發聲，補刀收到許多爆料訊息，其中一名受害人稱，15歲時前往黃子佼工作室面試，遭要求脫衣檢查有無疤痕，以及發生些「不可告人之事」。

葛斯齊在臉書表示每天接獲「多到無法想像」的爆料與求救訊息，但礙於沒有實質證據，所以無法即時站出來。葛斯齊坦言，這讓他非常痛苦，更表示，一天沒有曝光，「自己就沒辦法好好入眠。」

在其公布的截圖中，一名受害人稱黃子佼有「戀童癖」，15歲時前往黃子佼工作室面試，遭要求換清涼服飾，更被要求脫衣檢查有無疤痕，以及發生些「不可告人之事」，但受害人盡力反抗才沒被完全得逞。

（（圖／新聞前線專案組格斯齊臉書）

發布時間：2023-06-19 14:40

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）旅法網紅今（19）日影射，知名主持人黃子佼在她17歲時對其車內強吻、又在飯店以藝術照為由拍攝裸照。有幾位受害者也陸續浮出水面控訴黃子佼。黃子佼稍早開三部直播影片承認自己犯錯，又疑似破罐子破摔大爆演藝圈料，又將影片全數刪除，後自殘送醫，生命跡象穩定。

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界性騷事件層出不窮 最遠40年前案件等道歉

移居法國的Zofia今天在臉書粉專控訴，17歲時認識演藝圈大前輩，形象和善無害、有音樂及藝術涵養，有晚卻在車上強吻她。儘管後來道歉，卻又在某天女方去飯店探班時，以辦藝術展為由要女方脫掉上衣拍照。女方拍到一半後悔哭泣，黃子佼還表示邊拍邊說「你流淚的時候也很美」。

該文一出，其他受害女性也向Zofia分享自己的經歷，有女大生被找去拍攝美人魚主題，結束後又邀約女方拍攝春夢主題，以此要拍女方與之假做愛的互動，最後給對方2000元拍攝費打發。另有女生表示，自己及友人也被邀約拍照，友人在車上被黃子佼親，黃還邀約女方去家中穿美式比基尼拍照。另有外拍模特表示18歲時，被黃邀約去家中拍藝術照進而交往，但男方一直洗腦她不婚主義、也不願跟她家人吃飯互動。

黃子佼稍早開直播坦承自己犯錯。他回溯過往，稱10歲目睹媽媽出軌跟別的男人上床，國中有點心理變態，一度懷疑自己喜歡男性、也會偷看女生裙子，後來受A片內容影響，性慾旺盛。他自知性騷會帶給他人一輩子陰影，也知道自己躲不掉，今天出來道歉，但知道自己沒有被原諒。

他向眾人、家人致歉，表示「之後我不可能有機會重來，我就活該」，也強調妻子孟耿如跟女兒都還年輕，孟耿如對這些過往毫不知情、「這9年我絕對是改過自新，絕對是對得起她」。

因性騷事件爆發，黃子佼情緒不穩，更破罐子破摔，爆料高達13位藝人的醜聞，包括大小S過往帶他去韓國，大S與「光頭」具俊曄嗑藥，具俊曄更強行抱他去嗑；他點名吳宗憲男女關係混亂、得獎就愛哭爸哭母、欠錢不還；他也爆料，范曉萱、柳翰雅、周俊偉嗑藥，曾國城、胡瓜等人皆有做錯事，卻可逃過社會輿論的與究責，「他們都沒有錯嗎？他們都很棒啊？只是因為他們不是Metoo嗎？」「如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？」更放話不管他們死活，反正也沒人管自己的死活。

黃子佼隨後刪除三段影片，臉書粉專也關閉，一度傳出失聯，疑似藉酒澆愁、意識不清，持利器自殘，被孟耿如找到後送往醫院。北市消防局證實，黃子佼身上有酒味，身體多處傷口，生命徵象穩定。

孟耿如經紀人則表示，「目前我還沒聯繫上耿如，請給我一點時間，我相信耿如該處理與面對的都不會逃避。」