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遊九州新選擇！華航9/18起開闢「台北-熊本」航線 慶開航來回只要6,840元起

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/19 11:31
中華航空宣布，9月18日起新開台北-熊本航線，提供每週2班往返服務，並派出擁有全平躺豪華商務艙的新機種A321neo執飛。（圖／華航）

中華航空宣布，9月18日起新開台北-熊本航線，提供每週2班往返服務，並派出擁有全平躺豪華商務艙的新機種A321neo執飛。（圖／華航）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）隨著全球疫情解封，跨境旅遊大爆發，中華航空宣布，9月18日起新開台北-熊本航線，提供每週2班往返服務，並派出擁有全平躺豪華商務艙的新機種A321neo執飛，提供旅客寬敞舒適的客艙服務。

華航長期經營台日航線，目前疫後航班規模已恢復至每週超過100班次來回，並依當地服務能量持續增班與拓展航網，華航自今年三月起，已因應市場需求飛航多班台北-熊本包機服務旅客。

考量熊本除了具備豐富的觀光資源，也是日本半導體產業聚集地，華航宣布，9月18日起新開台北-熊本航線，提供每週2班往返服務，搭配每週14班的台北-福岡航線，旅客進出九州更為多元方便。為歡慶開航推出前三班專屬優惠，台北-熊本經濟艙來回約TWD6,840元起 (未稅)，華夏會員如於華航官網購票搭配哩程折抵，可享最低約TWD4,780元起 (未稅)，萬元有找輕鬆成行。

華航台北-熊本航線每週一、五以區域線主力新機種A321neo執飛，其擁有全平躺豪華商務艙、最新 4K 高畫質個人影視系統及最大螢幕、機上高速 Wi-Fi 與免費文字簡訊等特色，提供旅客寬敞舒適的客艙服務。出發航班CI194於14時30分從桃園機場起飛，當地時間17時35分抵達熊本機場；回程航班 CI195 於當地晚間 18 時 35 分起飛，台灣時間19 時 50 分返抵桃園機場。

熊本位於九州的中心，擁有悠久的歷史文化及豐富的自然景觀，作為日本三大名城之一的熊本城，經歷數次重建依然壯麗，且晝夜各有不同風貌。

來到熊本不可錯過的美景有阿蘇火山，旅客可近距離觀賞世界最大的破火山口，感受地球的呼吸，震撼景緻是當地獨具魅力的風光特色。同時，火山口湧出的地下泉水，水質醇厚甘甜，有著「水之鄉」的美譽，白川水源更被譽為日本最好喝的水，做出來的料理別具美味，周邊的秘境溫泉也是放鬆身心的好去處。

談到極具代表性的傳統工藝方面，則別錯過跨越時代傳承百年至今的「肥後象嵌」技術，「肥後」是熊本的舊稱，「象嵌」可說是熊本傳統工藝中的代表，融合獨特的美感，這項技術最初由歐洲傳入日本，演變至今已成為一種流行的熊本手工藝品。
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更新時間 : 2023-06-19 13:47 GMT+08:00

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