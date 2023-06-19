(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 籌劃了三年多，6月18日終於美夢成真、順利成行了!

網友陳建竹今天(19日) 在PO文寫道: 香港港鐵鐵道員蕭潔恒伉儷，日前向台鐵局申請婚禮專列，行駛往返新左營至枋野號誌站。專列6229次編組特別選用與香港曾有同型(G12)車的R20型（R47）柴電機車頭牽引1輛電源車加5輛莒光號客車，尾端再掛上PC32701號客廳車。

(圖/翁惠平臉書)

專列行至潮州站後，全數賓客轉搭EMU500型電聯車前往潮州機廠南方小站，下車後進入潮州鐵道園區參加婚宴。

婚宴結束後，再原車搭返潮州站繼續搭乘婚禮專列南下南迴線至枋野，行經枋山車站時，除了大夥兒在臺灣極南點車站標拍照外，特別在此站由柴電機車頭鳴笛紀念新郎天上的父親（6/18恰為香港父親節）。

此行專列的機車頭非常順利地完成往返牽引任務，在下午的5時28分，6230次專列緩緩滑進新左營站第一月台後，完美劃下句點。

令人感動的是，台灣與香港兩地的鐵道迷, 都關注並追蹤了婚禮列車行進的過程, 並在臉書PO出文章或照片, 祝福兩位新人, 例如: 九鐵獨立黨、鐵道文化之旅(陳曉蓮)、Rail News 鐵道情報、范智揚、Meteo Ra等等。

(文章還沒完, 戀愛過程在底下, 請繼續往下看唷......)

戀愛過程 話說從頭~~

陳建竹臉書提到的翁惠平科長在臉書完整說明了這段鐵道婚禮的始末。

翁惠平指出: 在香港出生的新郎蕭潔恒，自小熱愛鐵路，現於香港鐵路公司任職站務員，也是香港知名鐵道作家，曾出版過5本與鐵道相關書籍。

他在多次來台鐵道旅遊的機緣下，認識了不少台鐵從業員，成為摯友及同好。新娘鄭麗鳳從小移居香港，高中時參加學校的活動認識新郎，也開啟了這段天賜良緣。

根據翁惠平的描述，現年40歲的蕭潔恒在撰寫第一本鐵道書《鐵路系統技術入門》時，母校邀請他返校演講，讓他認識司儀鄭麗鳳，後來這位司儀成了他的女友，兩人相戀長達10年，並約定攜手共享人生。

小倆口原先於2020年包下台鐵蒸汽火車作為結婚禮車，卻因疫情打亂規劃，如今台灣國境解封，在去(111)年3月30日於香港登記結婚的他們，再次來台向台鐵包下專開列車作為結婚禮車，於6月18日由新左營站出發，並在潮州鐵道園區補辦婚禮，一圓3年前未完成的夢，此次並邀請香港親友同行，造訪南台灣各特色車站。

由於臺鐵R20型柴電機車，跟香港九廣鐵路的G12型柴電機車同型，因此租用R20型柴油機車牽引5節莒光號車廂，並加掛1節客廳車，從新左營站到枋野， 期間造訪「2個台鐵路線圖上沒有對外營運的車站」，包括旅客無法下車的枋野車站，及停靠潮州最新的景點「潮州鐵道園區—南方小站」。 (翁惠平臉書)

結婚專列邀請50多位台港朋友參加，其中40多名是來自香港的親友，包含港鐵同事。臺鐵加碼將這班結婚專列附掛35PC32701客廳車，車內設有客室、吧台餐室、會客廳、以及全國軌道界獨一無二的車廂瞭望台，讓香港親友也可以展望南台灣的美麗風光，留下難忘的體驗及回憶。

18日10:02結婚專列由新左營站出發時，新郎、新娘在新左營站將50年前的藤圈路牌，交給值乘司機員，象徵是啟程開往到達幸褔。

專列在高雄站邀請在高雄車站退休的陳建名先生上車，係緣於三年前陳建名先生在月台工作，知道蕭先生是港鐵站員後，很熱情地介紹車站運作，服務熱誠令人留下深刻印象，也體驗到台鐵同仁的熱情及多元共融。

專列在九曲堂站特別停留10分鐘，以見證高雄鐵路地下化後，往南走的第一個露天車站，香港親友並同在月台拍照留念。

翁惠平表示，潮州最新的景點「潮州鐵道園區」除了有特色的鐵道文物展區，還有戶外寬廣的庭園設計，倒是非常適合舉辦婚禮的地方。

昨天(18日) 台鐵局局長杜微，在巡視南區TPASS建置之餘，以神秘嘉賓方式驚喜現身「潮州鐵道園區」結婚典禮現場，贈以台鐵文創產品「愛情文鎮」，見證這對美好因緣，並祝褔新人「永浴愛河、早生貴子」。

局長表示，非常感謝新人為香港親友設計的台鐵專列行程，讓賓客們能體驗台灣鐵道觀光之美，也讓這對佳偶在人生旅程中永留回憶。

香港鐵道作家台灣補辦婚禮 包「台鐵列車」南行 鐵道迷沿路獻上滿滿祝福

台鐵局及潮州鎮公所分贈紀念禮物祝福新人伉儷 (陳建平臉書)