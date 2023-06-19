強化各國民主韌性！台灣公督盟與日本萬年野黨　共同推動「亞洲國會監督網絡」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）和日本萬年野黨（Perennial Opposition）今(19)日在台北簽署共同宣言和備忘錄，共同推動「亞洲地區的國會監督網路」，強化各國民主韌性。

公督盟理事長曾建元表示，在現今亞洲地區的威權勢力不斷擴張下，「民主倒退」似乎成為不可逆的現象，成熟民主國家之間如何透過彼此間深化的交流與結盟，共築民主的防衛城牆，是台、日所共同面對的課題，特別是公民社會在其中所扮演的監督角色相當重要。

曾建元還說，公督盟長期主張「唯有正常國會，才有正常國家」，如何讓國會發揮效能，是所有民主國家的公民所關注的重要議題，因此除了透過法律讓國會議員自律外，來自公民社會監督所扮演的「他律」角色更是國會進步的關鍵。

公督盟補充，根據今年初，經濟學人資訊社（EIU）所頒布的2022民主指數報告，台灣和日本分別位居亞洲國家前兩名，但不可忽視的現象是反民主的專制浪潮逐漸興起，近十多年全球民主指數不斷下跌，如何讓人民對國家民主制度重拾信任，是成熟民主國家所要面對的關鍵課題，因此台日雙方的民主交流，不能停留在官方層次，雙方民間團體的交流，才是深化彼此民主的重點。

日本監督國會團體-「萬年野黨」有鑑於國內在野黨和大眾媒體無法有效發揮其監督國會的效果，於2013年時由日本產、官、學界的重要人士共同成立，期望扮演一個「國會外長期的在野黨」，以非營利組織（NPO）的角色監督國會。

公督盟表示，「萬年野黨」，由前日本國務大臣，現任世界經濟論壇董事會成員的竹中平藏先生(Heizo Takenaka)率領代表團來台和他們簽署合作備忘錄，其成員包含千葉商科大學教授磯山友幸（Tomoyuki Isoyama）、政策工房主席原英史(Eiji Hara)和政策工房首席研究員五島知佳(Chika Goto)，共同開啟台日監督國會團體的密切交流，讓兩國的民主制度更加茁壯穩健，在建立亞洲地區國會監督的國際合作框架，一起推動亞洲地區的國會監督網絡。

台灣公督盟與日本萬年野黨簽署共同宣言和備忘錄，其重點包含「不定時舉辦線上國會評鑑研討會」、「聯合舉辦台日優秀國會議員頒獎典禮」，以及研究探討建立亞洲各國議會「自動評鑑資料收集程式」的可能性，並提供共同的資料集，從而使各國國會能夠提高透明度和效能。公督盟補充，雙方已在為今年秋季共同舉辦台日國會議員的“聯合頒獎典禮”做準備。

台日雙方期待藉由強化兩國之間公民團體的交流，穩固民主的基石，並將雙方十多年來的國會監督經驗，輸出到亞洲各國，避免威權勢力反噬掉得來不易的民主果實。

（照片由公督盟提供）