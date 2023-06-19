Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

強化各國民主韌性！台灣公督盟與日本萬年野黨　共同推動「亞洲國會監督網絡」

台灣的公民監督國會聯盟與日本的萬年野黨期待藉由強化兩國之間公民團體的交流，穩固民主的基石，並將雙方十多年來的國會監督經驗，輸出到亞洲各國，避免威權勢力反噬掉得來不易的民主果實。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/19 10:36
台灣公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）和日本萬年野黨（Perennial Opposition）今(19)日...

台灣公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）和日本萬年野黨（Perennial Opposition）今(19)日...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）和日本萬年野黨（Perennial Opposition）今(19)日在台北簽署共同宣言和備忘錄，共同推動「亞洲地區的國會監督網路」，強化各國民主韌性。

公督盟理事長曾建元表示，在現今亞洲地區的威權勢力不斷擴張下，「民主倒退」似乎成為不可逆的現象，成熟民主國家之間如何透過彼此間深化的交流與結盟，共築民主的防衛城牆，是台、日所共同面對的課題，特別是公民社會在其中所扮演的監督角色相當重要。

曾建元還說，公督盟長期主張「唯有正常國會，才有正常國家」，如何讓國會發揮效能，是所有民主國家的公民所關注的重要議題，因此除了透過法律讓國會議員自律外，來自公民社會監督所扮演的「他律」角色更是國會進步的關鍵。

公督盟補充，根據今年初，經濟學人資訊社（EIU）所頒布的2022民主指數報告，台灣和日本分別位居亞洲國家前兩名，但不可忽視的現象是反民主的專制浪潮逐漸興起，近十多年全球民主指數不斷下跌，如何讓人民對國家民主制度重拾信任，是成熟民主國家所要面對的關鍵課題，因此台日雙方的民主交流，不能停留在官方層次，雙方民間團體的交流，才是深化彼此民主的重點。

日本監督國會團體-「萬年野黨」有鑑於國內在野黨和大眾媒體無法有效發揮其監督國會的效果，於2013年時由日本產、官、學界的重要人士共同成立，期望扮演一個「國會外長期的在野黨」，以非營利組織（NPO）的角色監督國會。

公督盟表示，「萬年野黨」，由前日本國務大臣，現任世界經濟論壇董事會成員的竹中平藏先生(Heizo Takenaka)率領代表團來台和他們簽署合作備忘錄，其成員包含千葉商科大學教授磯山友幸（Tomoyuki Isoyama）、政策工房主席原英史(Eiji Hara)和政策工房首席研究員五島知佳(Chika Goto)，共同開啟台日監督國會團體的密切交流，讓兩國的民主制度更加茁壯穩健，在建立亞洲地區國會監督的國際合作框架，一起推動亞洲地區的國會監督網絡。

台灣公督盟與日本萬年野黨簽署共同宣言和備忘錄，其重點包含「不定時舉辦線上國會評鑑研討會」、「聯合舉辦台日優秀國會議員頒獎典禮」，以及研究探討建立亞洲各國議會「自動評鑑資料收集程式」的可能性，並提供共同的資料集，從而使各國國會能夠提高透明度和效能。公督盟補充，雙方已在為今年秋季共同舉辦台日國會議員的“聯合頒獎典禮”做準備。

台日雙方期待藉由強化兩國之間公民團體的交流，穩固民主的基石，並將雙方十多年來的國會監督經驗，輸出到亞洲各國，避免威權勢力反噬掉得來不易的民主果實。

強化各國民主韌性！台灣公督盟與日本萬年野黨　共同推動「亞洲國會監督網絡」

（照片由公督盟提供）
公督盟
萬年野黨
民主基石
國會監督聯盟
亞洲地區的國會監督網路
民主

相關新聞

烏干達一所中學遭內亂組織恐攻　逾40死、6人遭綁架
烏干達一所中學遭內亂組織恐攻　逾40死、6人遭綁架
2023/06/17 20:48
台灣國會每年兩千萬出國考察預算竟無報告可供查詢　公督盟呼籲：盡速啟用立院官方版資訊揭露平台
台灣國會每年兩千萬出國考察預算竟無報告可供查詢　公督盟呼籲：盡速啟用立院官方版資訊揭露平台
2023/06/16 10:29
台灣民進黨總統參選人賴清德續推「民主大聯盟」 立委艱困選區合作苗博雅、徵召吳音寧
台灣民進黨總統參選人賴清德續推「民主大聯盟」 立委艱困選區合作苗博雅、徵召吳音寧
2023/06/14 17:52
台灣民進黨黨工遭性騷擾案波及 林飛帆宣布退選立委 國民黨：重挫賴清德領導力
台灣民進黨黨工遭性騷擾案波及 林飛帆宣布退選立委 國民黨：重挫賴清德領導力
2023/06/14 10:09
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
2023/06/01 15:25

更新時間 : 2023-06-19 13:46 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界性騷事件層出不窮 最遠40年前案件等道歉
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】 各界性騷事件層出不窮 最遠40年前案件等道歉
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6支鋼架支撐 3天內完成建物安全鑑定
【更新】台北市信義區砂石車離奇撞騎樓、市府架6支鋼架支撐 3天內完成建物安全鑑定
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
【台灣 MeToo 運動】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
【台灣 MeToo 運動】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「和美海之家」生態復育新增SUP親水體驗 6/20中午開放報名
「和美海之家」生態復育新增SUP親水體驗 6/20中午開放報名
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
國際瑜伽日邀民眾戶外共同體驗 18日上午中正紀念堂廣場見
國際瑜伽日邀民眾戶外共同體驗 18日上午中正紀念堂廣場見