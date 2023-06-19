〈財經主筆室〉為何韓國樓市崩了　台灣央行卻在打房？

韓國首爾房價暴跌超過30%，部份區域房價更是跌了40%， 成交量更暴跌多達70%，今年4月韓國還爆出有17起因全租房 詐騙受害者自殺的慘劇，韓國樓市崩了！ 為何台灣央行如今還在打房？台灣房市真的很穩健嗎？

韓國的樓市已經連續下跌了一年，在2021年， 很多韓國人都無法相信樓市會如此下跌。因為，2016年在歐債危 機下， 韓國為了出口需求，將利率由3.25%下調至1.25% ，讓房地產展開上漲走勢，2020年疫情爆發後， 韓國利率更是降到0.5%，讓韓國房價一路狂飆， 五年下來平均漲幅達80%，僅次於香港，是全球最熱的地區之一。

在韓國租房子大致上有兩種方式。一是全租，即全額保證金， 無需額外負擔月租。二是月租，就是部份保證金+每月固定月租支出 。台灣一般保證金或押金是兩個月房租，而韓國一般套房保證金會從 500萬韓幣起跳，金額再視租屋型態不同往上遞增。

全租房的遊戲要能繼續玩下去，必須要能滿足兩個條件。 一是利率保持低檔。二是房價永遠上漲。因為， 銀行不加息租客才會繼續租房，房價上漲房東才有利可圖。顯然， 這兩個條件目前都不存在，這就是首爾房價暴跌原因。

根據韓國媒體的報導，光是在2022年，韓國就發生了2,073 起全租房保證金遭吞案件，由於越來越多房東無法返還押金， 甚至出現捲款潛逃，讓租客們求償無門，而且絕大部份受害者都是2 0-30幾歲的年輕人，損失金額動輒高達9,000萬韓元(約新 台幣216萬元)。

房地產仲介行業也被波及！根據韓國房產仲介協會資料，僅僅202 2年12月，關門的仲介就有2,072家，是近5年來的最高 數字。韓國房產業者認為，今年韓國樓市將持續萎縮， 房價還會進一步下跌。

台灣房市現況究竟如何呢？全台六都會區今年 4 月「 建物買賣移轉棟數」統計，六都交易量合計為 1 萬 6287 棟，月減 21.9%，年減 27.4%，累計前 4 月交易移 轉棟數 6 萬 5577 棟，年減 24.9%，爲近 5 年 同期新低，市場成交量也冷卻，但遠不如韓國萎縮的如此嚴重。

央行上周四(15日)理監事會後宣布決議利率凍漲，為連續5度調 高升息後喊停，雖然利率凍漲但卻針對房市信用管制，針對8縣市啟 動選擇性信用管制，管制地區的第二戶房貸上限為7成， 且無寬限期即日起實施。

央行針對的8個縣市包括台北市、新北市、桃園市、台中市、 台南市、高雄市等六都，外加科技新貴最多的新竹縣市等地方。 這些地方房市表現，向來就是整個台灣房市的指標，央行雖未升息， 但對房市管制仍趨嚴，顯見房市的動能仍在。

據最新統計，六都會區今年5月建物買賣移轉棟數， 六都交易量合計為21,368棟，是今年以來單月最高交易量， 雖然和去年同期相比，下跌6.4％，但相較4月，整體月增3成多 ，出現「年減月增」的情況，或許就是房市看似又出現增溫現象， 讓央行不得採取打房措施。

央行第五波房貸信用管制是否會衝擊到房市呢？ 房仲及銀行業者普遍都認為對投資客影響不大，但對一些4、50歲想 換大一點房子的人打擊最大，畢竟想換屋的人想買的房子價位較高， 如今又要多準備至少三成自備款，這將「全面性的管制到換屋客」。

央行打房到底有沒有用？其實，台灣目前是資金「過度供應」 的問題，錢太多沒有地方去， 大型建商很有錢不急著馬上出脫手中建物， 只有中小型建商才有賣出壓力，況且物價上漲讓建築成本提高， 很多屋主也惜售，房價不易出現大趺情況，只不過， 總統大選前在政府刻意打壓房市下，年底前房市價格也不易走高。