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台北雙層餐車「奢響台北」主題 6/20 登場 遠東香格里拉操刀盛夏菜單

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/18 19:44
台北雙層餐車（圖／觀傳局）

台北雙層餐車（圖／觀傳局）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市雙層餐車第7季餐點主題即將在20日上線，本季主題「奢饗台北」，由台北遠東香格里拉操刀，分別推出戀夏午茶及星光晚宴精緻菜單，民眾可把握時間預約，來場視覺、味覺饗宴之旅。

觀光傳播局表示，台北遠東香格里拉德籍甜點主廚法蘭克（Frank Braun）設計推出「香格里拉 戀夏午茶」套餐，下午茶以英式原味及葡萄乾司康，搭配輕食「雞肉雞豆凱薩墨西哥捲餅」及「雞蛋沙拉布里歐麵包」。

甜點則提供經典法式黑森林巧克力費南雪、百香芒果起司蛋糕、黑醋栗脆皮泡芙及當季水果切盤。可愛小恐龍的造型吐司也會在下午茶餐點中供應。

晚宴部分，「香格里拉 星光晚宴」由通曉亞洲及西式美饌的台北遠東香格里拉西餐主廚蔡漢霆精心設計，共推出四道菜式，健康爽口的爐烤雞肉洋芋藜麥生菜沙拉打頭陣，香濃綿密的甜玉米濃湯佐海苔粉緊接其後。

主菜有精燉8小時的「義式豬腱骨配豬臉頬番茄燉蔬菜佐紅酒汁」或風味獨特的「義式香煎海鱸配番茄燉蔬菜佐奶油芥末籽」二擇一。壓軸甜點為經典義式巧克力慕斯。本季也持續推出素食套餐，讓素食者亦能至雙層餐車與親友共襄盛舉。

觀傳局指出，雙層餐車全車共有五張四人座及三張雙人座，營業期間為每週二至週日下午2時至9時，每天共有3個餐期，分別為1次下午茶（14：00）及2次晚餐（17：00及19：30）。本季也將持續當日壽星活動，只要出示有效證件證明為當日壽星，即加贈可愛小禮品乙個，贈完為止。週一全日及週二至週日中午時段則歡迎企業、團體包車。

詳情請見臺北市雙層餐車（Taipei Restaurant Bus）官網

台北雙層餐車「奢響台北」主題 6/20 登場 遠東香格里拉操刀盛夏菜單

台北雙層餐車「奢響台北」主題 6/20 登場 遠東香格里拉操刀盛夏菜單

台北雙層餐車「奢響台北」主題 6/20 登場 遠東香格里拉操刀盛夏菜單
台北雙層餐車「奢響台北」主題餐點（圖／觀傳局）
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