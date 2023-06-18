〈投資理財〉台灣「上海商銀」傳奇故事多 經營穩健值得注意

最近國際政經環境動盪不安，金融體系受創頗深，尤其去（2022）年不論保險、銀行、證券，大部分財務都受到影響，此時如何選擇長期安全穩定標的，作為定存股，尤顯重要。上海商銀（5876）這家百年老店，能夠在風狂雨驟環境下，毫髮無傷，穩健成長，令人嘖嘖稱奇，值得投資人注意。

國內不少以長期穩定收息為重的法人，如保險公司、勞保基金，在財務運用上，都希望求取合理穩定、安全的報酬，紛紛注意上海商銀的穩健，在投資組合中，相繼加入這項投資標的，顯示它的存股價值，而且因為上海商銀採取衡平股利政策，股利穩定，投資人安心。

成立於1915年9月9日的上海商銀，充滿著傳奇故事，常為金融界津津樂道。成立之初，股東都是當時赫赫有名的人物，包括蔣中正、杜月笙，都曾列名。所以當它在台灣復業，召開股東會的時候，股東們一口上海話，無人以為異，杜月笙美麗的二姨太每次參加股東會，常引起全場驚艶。

更特別的是，上海商銀過去召開股東會時，一定唱國歌，成為獨樹一格的特色。也因為大時代的動亂不安，上海商銀不少股東後來移民歐美國家，年老凋零之後，第二代無暇辦理繼承手續，以致不少股份成為「無主物」，處理起來倍感困擾。

談到兩岸關係，上海商銀有說不完的故事，早期中國人代會主席榮毅仁（1916年生），是有名的紅色資本家，與上海商銀前董事長榮鴻慶（1923年生）是堂兄弟，榮鴻慶與國民政府關係深厚，1954年在台復業，1965年正式對外營業迄今，如果沒有這麼深厚的兩岸淵源，它又怎麼可能跨足兩岸三地復業營運，成為金融界的標竿。

台灣、香港、上海，兩案三地的上海商銀，目前都是獨立經營的公司法人，但是又互相持股轉投資，每年都會固定輪流召開年會，互相溝通業務計劃並聯誼，如果有合適的聯貸案，也會共享商機，一起承做放款業務，台灣部分的上海商銀，現在每年都還從上海、香港兩地的上海商銀，以及所擁有的柬埔寨AMK微型金融機構，分配豐厚的股息，利潤達年度獲利的56%，有助於營運表現。

上海商銀長期正派經營，管理嚴格，鮮少有被主管機關處分的案例，甚受金融界及投資人的肯定。翻開它的財報，資本額486億1603萬餘元，資本公積加保留盈餘高達1324億8460萬餘元，每股淨值36.3元，財務狀況良好，也因此成為外資法人庫藏股的最愛。

2022年上海商銀每股盈餘3.33元，今年仍然每股仍然配發1.8元現金股息，在全球風狂雨驟的金融風暴下，表現相當穩健，值得肯定。正由於長期穩健，分析上海商銀籌碼，今年6月9日外資持有比例達56.56%，大戶持有81.34%，可以看出絕大部分都在外資及法人手上。在此同時，國泰金的外資持有比例為為21.12%，富邦金為19.54%，遠不如上海商銀，顯見外資對上海商銀情有獨鐘。

對上海商銀獨具慧眼的法人，應屬國泰金，早在民國105年上海商銀還在興櫃階段，就以每股35元價值，大筆敲進5%的股份，當時曾造成金融界的轟動，以為國泰金企圖入主上海商銀，使國泰金不得不公開澄清，只是純粹財務投資考量，並沒有介入經營權的考量，事實證明所言屬實，迄今連一席董監事都沒有取得。

上海商銀的穩健，在金融環境動盪不安的現在，尤屬難得。上市櫃金融股中，穩定性堪稱銀行股中的榜首，近三年來，每股盈餘持續保持3元以上，近年的股利水準也高。其中2021配息1.7元，2020年配息2.05元，2019年配息2元，股息相當穩定，但是由於它長期穩定低調，在金融類股中並不醒目，股東只有5萬人，而且只有「巷仔內」的投資人才會長期持有，股性穩定。

今年第一季台灣經濟成長率為負3.02%，銀行經營充滿挑戰，但是上海商銀淨利差與淨息差仍維持高水平，合併利息淨收益較去年大幅成長31.2%，合併税後純益達52.6億元，比去年同期增加15%，稅後純益歸屬母公司業主42.6億元，比去年同期成長17%，每股税後純益0.88元，優於去年同期的0.81元。

此外，上海商銀個體3月逾放比0.17 ％，備抵呆帳覆蓋率872.84%，普通股權益比率CETI 12.13%，資本適足率15.88%，營運表現獲利良好，資產品質穩固，資本適足率充足，經營穩健，在現今動盪不安的金融環境下，長保平安，應該是值得投資人注意的長期存股標的。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★