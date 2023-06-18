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【台灣 #MeToo運動】遭爆對多女伸狼爪 宥勝優質人設全面崩壞

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/18 18:56
2022年3月29日，台中悅樂旅店舉辦開幕活動，邀請藝人宥勝 擔任一日店長。 

2022年3月29日，台中悅樂旅店舉辦開幕活動，邀請藝人宥勝 擔任一日店長。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）在演藝圈成功豎立陽光愛家形象的宥勝，也在這波 #MeToo 運動中栽了跟頭。多名女子爆料遭他性騷，雖未指名道姓，線索卻直指宥勝，而他今日也在臉書發文道歉。

目前網路上出現三名聲稱遭宥勝性騷的女性。

1號受害者曾應聘宥勝公司，某次工作太晚，宥勝載她回家，藉借廁所名義進入對方家中，之後竟直接跨坐其身上，強吻、伸舌頭舔她耳朵、將手伸進衣服解開她的內衣。她掙扎抵抗無用，甚至害怕對方一氣之下強暴她，只好軟性勸阻，最後宥勝才收手。

2號受害者是工作人員，1號曾警告她一定要小心宥勝，但她基於二人共事過一段時間，並未放在心上。不料某次與宥勝在工作室獨處時，竟遭他從後面環抱，她嚇得腦筋一片空白，喉嚨如卡魚刺完全喊不出聲音。後來宥勝又趁機抱了第二次，還貼在她肩上，朝她深吸一口氣。事後彷彿什麼事都沒發生過，更傳了不正常的訊息，已讀10秒後就會自動刪除，不留痕跡。

3號受害者稱曾陪著某男演員（現在是好爸爸、為了孩子舉家遷至台中）拍戲，她當時只是菜鳥，開車將喝醉的眾人送回家，最後車上只剩她與這名男藝人。這時他竟撲過來揉胸，她嚇得大喊「你在幹什麼」，對方才停手，隔天男方傳訊道歉，稱是喝醉了。她原本信以為真，後來與其他受害者有機會聯繫上，才發現這人根本是慣犯，不是喝醉。

面對這一連串指控，宥勝今日簡短致歉：

我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。
面對曾經犯過的錯，我不會逃避。
真的真的，很對不起。

對此，網紅陳沂再補一刀。她提醒大家，黃子佼曾拒絕與宥勝同台，當時據傳是因孟耿如拍戲遭宥勝性騷擾，黃子佼並未回應，說會把秘密帶到棺材。陳沂酸，「還來不及帶到棺材，宥勝就翻車了。」
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性騷擾
MeToo
台灣

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