【台灣2024大選】最新民調:柯文哲在桃竹苗、高屏澎首度超車　朱立倫:「換侯」自毀長城

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）媒體最新民調顯示，民眾黨主席柯文哲支持度領先國民黨總統參選人侯友宜10個百分點。國民黨主席朱立倫今天(18日) 表示，侯友宜團隊應該要調整腳步，重新整隊出發，相信會獲得民眾支持，「換侯」是自毀長城，絕不可能。

端午佳節將至，國民黨主席朱立倫今天在國民黨中央黨部，與新住民一同進行包粽活動，也希望國民黨在2024的總統大選、立委選舉能夠「包中」。

國民黨立委參選人羅智強日前拋出「政黨輪替大聯盟」，引發各界討論棄保議題，而根據TVBS最新民調顯示，侯友宜的支持度與柯文哲差距達10個百分點。

更驚人的是，TVBS最新民調還顯示柯文哲首度超車兩位對手，尤其在桃竹苗高屏澎地區，都是領先賴清德和侯友宜。過去桃竹苗被視為藍營優勢區，高屏則是民進黨相對優勢，但這回通通被柯文哲超過。不過在雲嘉南地區，賴清德還是以37%領先柯侯兩人。

對此民調結果，柯文哲今天表示，看一看就好，他絕對不相信一個月內的民調，會差到10個百分點，沒有這回事。

對於侯友宜民調位居第3，朱立倫接受媒體聯訪表示，最近的確遇到一些問題跟困難，除新北市政府要盡快釐清餵藥事件，消彌造謠者所造成的恐慌外，侯友宜團隊的確也應該要調整腳步，重新整隊、重新出發，相信會獲得民眾支持。

中央社引述朱立倫指出，現在才是第一局，如果打得不好，一定要調整腳步。去年(2022年) 5、6月提名縣市長後，在桃園、台北及基隆都有遇到一些困難，但國民黨都堅定信念，最後能夠團結勝選。

對於前國民黨立委蔡正元稱，去年新竹市長選舉的高虹安現象已發生，侯友宜已被「林耕仁化」，媒體詢問是否有「換侯」可能性？朱立倫表示，這是自毀長城，絕對不可能這樣做，一定會團結所有力量，重新調整腳步。

媒體追問，是否還有與民眾黨合作的可能。朱立倫指出，在野的力量團結監督執政黨、下架執政黨，大家共同努力，更何況國民黨跟民眾黨之間，還有很多共同理念，也有非常多合作空間，一定會持續努力團結合作，自己強最重要，國民黨要把腳步調整好，隊伍整理好。