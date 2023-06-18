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歹人無所遁形 新加坡樟宜機場出動機器人警察

不是機器戰警，但也別想逃過它的法眼

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/18 17:50
新加坡機器人警察（圖／臉書@singaporepoliceforce）

新加坡機器人警察（圖／臉書@singaporepoliceforce）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新加坡樟宜機場（Changi Airport）最近加派了巡邏警力，在高達200公分、有著360度視角的「警察」面前，想胡作非為的人，恐怕得多想想。

CNN 報導，歷經了五年的試驗，新加坡4月起在樟宜機場的第四航廈部署了兩尊機器巡警，接下來還會擴大部署。新加坡警方將之形容為「科技軍火庫」的一環，能「多增幾隻眼睛盯著」地面情況。

這可不只是噱頭。一旦發生緊急事件，機器人可透過警示燈、警笛、擴音器拉起封鎖線，警告旁人，等待「人類警員」抵達。民眾也可直接透過機器人身上的按鈕與控制中心通話。

這些白衣巡警每尊身高約1米7，但可延伸至2米3。內建喇叭，可播放語音訊息，後方的LCD面板可顯示文字訊息。另，機器人配備了數支鏡頭，可提供全方位視角、無障礙視野，有助機場駐警因應突發事件。

人口500萬的新加坡，面積雖小卻是科技大國。數年前就曾在遊行活動中派出機器人維持秩序，COVID-19期間也透過機器狗執行社交距離，在捷運、機場更常見清掃機器人的身影。

在新加坡目睹機器人雖不陌生，旅客還是得花些時間適應。感到新奇的美國遊客Samwell Swant表示，這就像電影或電視劇「黑鏡」（Black Mirror）中會出現的機器人，很難不多看一眼。

歹人無所遁形 新加坡樟宜機場出動機器人警察
新加坡機器人警察（圖／臉書@singaporepoliceforce）
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更新時間 : 2023-06-18 19:38 GMT+08:00

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