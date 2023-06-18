「毒梟酪梨」 墨西哥崛起 超級食物釀生態浩劫

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）作為超級食物，酪梨這幾年獲得廣大的關注，許多咖啡廳、餐廳也搭上此一風潮，推出酪梨製作的餐點與飲料等，然而，隨著酪梨的需求大增，栽種的農地也擴大，這造成了原產地墨西哥的生態浩劫，以及「酪梨犯罪組織」的興起。

酪梨原產於中美洲、墨西哥及秘魯一帶，其中墨西哥第一大產區位於南方的米卻肯州（Michoacán），生產全國70%的酪梨，鄰近的哈利斯科州（Jalisco）為第二大產區，產量約為全國11%。隨著酪梨的需求量擴大，酪梨的種植開始擴散到周邊其他州，包括科利馬（Colima）與恰帕斯（Chiapas）等地。

然而，這一波酪梨園的擴張潮並沒有經過審慎評估，而是在地方犯罪組織的主導下，用幾乎粗暴的方式濫墾濫伐，將當地保存許久的原始林全部破壞殆盡。據保護新聞網站《蒙加貝》（Mongabay）報導指出，哈利斯科州每75秒就有一棵樹因為要轉作酪梨園而被非法砍伐，一天約會有1,100棵樹因此消失。

研究發現，2010年哈利斯科州的酪梨園約為0.84萬公頃，到了2021年卻已經達到2.78萬公頃，翻了超過3倍，該州5.6萬公頃的農地中，已有將近一半被用來種植酪梨；而相應的，森林砍伐自2019年以後也持續加速，至少0.51萬公頃的林地變成酪梨園，造成原始松橡林、常綠林的大量消失。

在酪梨熱潮之下，犯罪組織也嗅到了商機，惡名昭彰的墨西哥毒梟塞萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）就將其觸手伸到了這個領域，他旗下的「哈利斯科新世代黑幫」（Jalisco New Generation Cartel）透過購買、強佔的方式取得當地居民的土地並轉種酪梨，藉此獲得巨大利潤。

當地人指出，不只是私人土地，犯罪組織連需要官方許可才能轉種其他作物的保護林地都不放過，而即使民眾向政府反映，因為這些組織實質控制這些地區，最後仍石沉大海，結果當然是更多的原始林區遭到破壞。

除此之外，相較於原始林，種植酪梨需要大量的水，因此新的酪梨園種好後，需要建設大型儲水槽來儲備灌溉用水，這減少了雨水下滲及地方水系集水的功能。墨西哥並不是一個水資源十分豐沛的國家，隨著酪梨樹繼續增加，無疑會讓地方缺水的狀況更加惡化，並激化政治上的緊張。

另一方面，也有當地人試圖與原始生態共存，推出更為生態友善的酪梨。長期維護森林、協助林木復育的酪梨農夫Javier Magaña Cárdenas表示，相關單位應該建立一個系統以協助辨識並認證酪梨的來源，確保非法酪梨被消費者淘汰。

現階段已有很多小農與非政府組織雨林聯盟（Rainforest Alliance）合作，哈利斯科州已有約1,500公頃的酪梨園取得永續農業的相關認證。哈利斯科州環境和領土發展部（SEMADET）的負責人Sergio Graf Montero說，只要非毀林酪梨在市場上的需求上升，農夫自然會選擇這類方式，到頭來仍是消費者在決定生態的未來。