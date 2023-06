烏克蘭軍隊南方反攻「戰術成功」 俄羅斯坦承戰車、裝備不足

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在各方竭力促成俄烏和平對談的同時,雙方的交火仍在繼續,隨著烏克蘭於南方馬力波(Mariupol)地區和東部地區發起新一波的攻勢,戰線正在緩慢地往俄軍方向後撤,俄軍的戰車等重裝備似乎也出現嚴重不足,必須提升產能以確保戰事能夠繼續。

The Dnipro territorial defense became much more aggressive, capturing a Russian BMP-2 with a brand new engine and full ammunition.

They took her under the enemy's nose. pic.twitter.com/aoxH3LD7Rw — F16forUkraine NAFOFellas (@F16forUKRAINE) June 17, 2023

俄國國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)日前視察西部西伯利亞地區的軍事工廠時指出,由於在烏克蘭的反攻中損失許多裝備,工廠必須增加裝甲車輛,尤其是坦克的產出,才能繼續支撐俄軍能持續進行特別軍事行動。

在此之前,俄國總統普丁本人也曾坦承,俄軍現階段缺乏足夠的高精確性彈藥、通訊設備、飛機、無人機等軍事裝備,不過他也強調,雖然烏軍讓俄軍損失了大量裝備,在過去兩周的反攻中也以蒙受重大傷亡,因此這波攻勢最終將會失敗。

對此,烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)僅表示,烏軍在南部已達成戰術性的成功,各方攻勢都已經前進了約2公里。最激烈的戰鬥發生在通往馬力波的重要道路附近,並成功逼迫俄軍向後撤退。

相較於俄軍自行生產的裝備逐漸缺乏,烏克蘭仍能取得國際上提供的援助,其中英軍提供的挑戰者坦克在近期送達,在填裝彈藥進行武裝後也將投入到戰局中,在烏軍進行反攻的當下,可說是重要的助力。

不過另一方面,由於戰鬥發生在許多烏克蘭重要都市的中心地帶,平民的傷亡也很多,重要的黑海港都敖德薩(Odesa),以及第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovs'ka oblast')重要城市克利福洛(Kryvyi Rih)都被俄國飛彈攻擊,試圖以此切斷反攻俄軍的補給線。

昨(17)日俄軍砲擊赫爾松(Kherson, 下圖)就造成烏克蘭23人受傷,其中包含三名孩童,另有多處建築受損,一輛汽車因此起火。

This morning, there was a strike on a fairly large Russian ammunition depot in Rykove, Kherson region. Distance to the front ~110 km.

Rykovo is located on the railroad between Crimea and Melitopil and is therefore an important logistical hub for Russians.https://t.co/JNmxvr7wJE pic.twitter.com/MmYBDscUzX — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) June 18, 2023