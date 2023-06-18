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烏克蘭軍隊南方反攻「戰術成功」 俄羅斯坦承戰車、裝備不足

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）僅表示，烏軍在南部已達成戰術性的成功，各方攻勢都已經前進了約2公里。最激烈的戰鬥發生在通往馬力波的重要道路附近，並成功逼迫俄軍向後撤退。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/06/18 16:49
圖為烏克蘭軍方坦克, 6月17日砲轟位於頓內次克（Donetsk）Bakhmut前線的俄軍據點 (美聯社) 

圖為烏克蘭軍方坦克, 6月17日砲轟位於頓內次克（Donetsk）Bakhmut前線的俄軍據點 (美聯社) 

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在各方竭力促成俄烏和平對談的同時，雙方的交火仍在繼續，隨著烏克蘭於南方馬力波（Mariupol）地區和東部地區發起新一波的攻勢，戰線正在緩慢地往俄軍方向後撤，俄軍的戰車等重裝備似乎也出現嚴重不足，必須提升產能以確保戰事能夠繼續。

俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）日前視察西部西伯利亞地區的軍事工廠時指出，由於在烏克蘭的反攻中損失許多裝備，工廠必須增加裝甲車輛，尤其是坦克的產出，才能繼續支撐俄軍能持續進行特別軍事行動。

在此之前，俄國總統普丁本人也曾坦承，俄軍現階段缺乏足夠的高精確性彈藥、通訊設備、飛機、無人機等軍事裝備，不過他也強調，雖然烏軍讓俄軍損失了大量裝備，在過去兩周的反攻中也以蒙受重大傷亡，因此這波攻勢最終將會失敗。

對此，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）僅表示，烏軍在南部已達成戰術性的成功，各方攻勢都已經前進了約2公里。最激烈的戰鬥發生在通往馬力波的重要道路附近，並成功逼迫俄軍向後撤退。

相較於俄軍自行生產的裝備逐漸缺乏，烏克蘭仍能取得國際上提供的援助，其中英軍提供的挑戰者坦克在近期送達，在填裝彈藥進行武裝後也將投入到戰局中，在烏軍進行反攻的當下，可說是重要的助力。

不過另一方面，由於戰鬥發生在許多烏克蘭重要都市的中心地帶，平民的傷亡也很多，重要的黑海港都敖德薩（Odesa），以及第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovs'ka oblast'）重要城市克利福洛（Kryvyi Rih）都被俄國飛彈攻擊，試圖以此切斷反攻俄軍的補給線。

昨（17）日俄軍砲擊赫爾松（Kherson, 下圖）就造成烏克蘭23人受傷，其中包含三名孩童，另有多處建築受損，一輛汽車因此起火。
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