初夏清香 ･ 鮮甜綠竹筍 JR東日本大飯店台北夏日美味登場

JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳， 今年夏天特別帶來綠竹筍的豐富多彩美食饗宴。 由日籍總主廚芦浦隆二選用當季食材-台灣綠竹筍， 新鮮清爽並結合創意料理演繹異國風味，即日起至9月4日， 一系列綠竹筍美味佳餚為今年夏天帶來無盡的口感驚喜。

延續創新，「燒．麻婆和牛&綠竹筍」 是以日本人最愛的中華料理麻婆豆腐為概念， 加上台灣人最愛的日本和牛，成為台日融合的一道料理。 將傳統麻婆豆腐的做法融入和牛絞肉，再加入清甜綠竹筍， 呈現出色香味俱全的麻婆和牛，以鍋巴米餅搭配， 撲鼻的香味品嘗嫩脆的口感，每一口都令人回味無窮。

喜愛台灣熱炒美食，絕對不能錯過「炒．鹹酥蝦&綠竹筍」。 這道菜色結合鹹酥蝦與新鮮鮮脆的綠竹筍，鹹香的口感， 融合胡椒香氣和濃郁蒜味，讓鹹香酥脆的口感一次滿足味蕾，搭配B rilliant鉑麗安全日餐廳餐檯上無限暢飲的台灣啤酒， 絕對是愛不釋口的涮嘴美味享受。

以日本秋田煙燻蘿蔔為概念，「破布子滷綠竹筍&莫札瑞拉起司」 這道菜色改良選用了破布子，搭配鮮甜的綠竹筍一同熬煮， 營造出獨特的鹹香滋味。破布子鹹香的醬汁慢慢熬煮而成， 將鮮甜的綠竹筍完美融合其中，筍塊保持著爽脆口感並入味多汁， 搭配誘人的奶香莫札瑞拉起司球，帶來開胃的絕妙效果。

此次綠竹筍系列料理，還有帶有雞湯的濃郁與綠竹筍鮮甜口感的「 燉．枸杞菌菇雞湯&綠竹筍」、米粒吸收滿滿高湯精華的「蒸． 古早味綠竹筍炊飯」及清爽開胃的「華爾道夫綠竹筍蟹肉」等。 當然不能錯Brilliant鉑麗安全日餐廳的人氣美食「 英式烤牛肉」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」…等， 還有哈根達斯冰淇淋和一系列甜點美食。鉑麗安全日餐廳另有壽星專 屬優惠活動，即日起至9月30日，四人(含)同行享當月乙位壽星 免費，別忘邀請親朋好友一起來享用。