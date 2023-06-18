阿里山英迪格酒店 無邊際漂浮早餐壯闊登場

時序將近端午，酷暑難耐的夏季正如炙熱的風一樣襲來， 面對炎炎夏日到來，阿里山英迪格酒店推出「沁夏餐飲系列活動」， 於頂樓’aveoveoyu酒吧推出「阿里山的浪漫」 特色調酒組合，一次啜飲阿里山專屬的浪漫鄰感。 在阿里山地區唯一的無邊際戲水池，更限量推出超級浪漫的「 無邊際漂浮早餐」，在山巒美景下品嚐主廚精心製作的餐點， 絕對讓您美照拍不完。「沁夏餐飲系列活動」自2023年6月17 日正式上市，阿里山的浪漫調酒組合售價980+10%/組（ 可抵雙人低消）；無邊際漂浮早餐建議售價1,980+10%/組 (雙人份)，每日限量1組，活動將至2023年8月31日止， 預訂專線：05-258-6800轉125。

阿里山國家風景區包含番路、竹崎、梅山與阿里山鄉， 交通路網像葉脈一樣佈滿群山， 來阿里山不僅能感受到山林綠意與層層山巒，還有自然景緻、 茶園咖啡園風光，以及鄒族原鄉部落的文化風貌。 阿里山五奇美景包含：日出、日落、雲海、森林與鐵路， 另外還有楓紅、櫻花、雲瀑、琉璃光…等浪漫美景， 阿里山英迪格酒店將鄰間故事融入在整體飯店設計中，位於頂樓的’ aveoveoyu酒吧更將阿里山的浪漫美景融入在調酒創意中， 推出「阿里山的浪漫」調酒組合，共有6杯shot調酒， 分別運用鐵路、森林、雲海、日出、夕陽、 櫻花六大浪漫景緻發想而成。

「鐵路」在杯緣上搭配焦糖柳橙，搭配檜木威士忌基底， 勾勒出小火車載著檜木的意象，酒感最濃；「森林」 的基底則使用清爽的小黃瓜伏特加，搭配哈密瓜香甜酒， 一飲入喉的清爽就像置身在山林中；「雲海」光外觀就十分吸睛， 運用藍柑橘搭配椰子香甜酒描繪出藍天，以鹹甜奶蓋化作雲層；「 日出」以經典調酒Tequila Sunrise龍舌蘭日出改良，口感更加酸甜好入口；想彩繪出「 夕陽」的漸層色，就必須使用蝶豆花了， 加上蜜瓜香甜酒與檸檬風味，喝起來酸爽清甜；最唯美的「櫻花」 則用蘋果香甜酒搭配鹽漬櫻花碎，加上一點氣泡感，喝起來更甜蜜。

六杯調酒shot分別代表阿里山六個浪漫景致， 也因此特別取名為【阿里山的浪漫】， 讓旅人微醺之時也能感受到各款調酒的獨特「鄰感」。 阿里山的浪漫調酒組合每組980+10%（可折抵2人低消）， 每日限量2組，針對不喝酒或是開車的旅人，可特別製作無酒精Mo cktail版本，建議提前預約以享最佳體驗，預約電話：05- 258-6800轉125。

阿里山英迪格酒店是阿里山地區唯一擁有戲水池的飯店， 頂樓的無邊際戲水池自啟用以來廣受旅客喜愛，全年恆溫約28- 30度水溫，天氣好時能遠眺山巒雲海景致， 雲霧繚繞時更宛如仙境般夢幻，隨手一拍就是美拍大片。 因應夏季的到來，特別推出【無邊際漂浮早餐】， 白色餐籃盛裝主廚精緻料理，包含燻鮭魚炒蛋搭配香料雙菇、 英式焗豆、烤番茄/花椰菜、香腸/培根/薯餅外， 還貼心地準備了精選麵包籃、活力燕麥粥、水果優格、 喜瑞兒麥片與鮮奶，飲品提供陽光鮮果汁、熱咖啡與粉紅氣泡酒， 搭配陽光灑落在池面上的波光粼粼，享受被山巒雲海環繞的氛圍， 絕對是今年夏天不可錯過的體驗！

【無邊際漂浮早餐】為雙人份量，每組1,980+10%， 每日限量1組，供應時間為07:00， 提供於頂樓無邊際戲水池供客人享用。若遇當日天候不佳情況， 將更改至ton’u kitchen粟餐廳享用自助式早餐。 無邊際漂浮早餐僅接受電話預訂， 住房專案內含之早餐亦無法更換為無邊際漂浮早餐，並需至少提早2 天預訂，預訂專線05-258-6800轉0。