走進迪化街「埕年往事」台北百年街屋埕樂通常設展開幕

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）台北市文化局16日在台北西區推出了「埕年往事-關於埕樂通的那些產業與曾經」常設展，詳細介紹前屋主許氏家族在大稻埕經商發展的故事，邀請民眾走入百年街屋「埕樂通」，認識這棟古樸街屋，進而了解大稻埕百年產業發展的故事。

根據文化局，埕樂通座落在大稻埕最熱鬧的迪化街區，是大稻埕現存少數仍可貫通後街道兩端的街屋，見證了迪化街南北貨商行雲集的繁榮。埕樂通街屋最早有明確紀錄的使用人，是在大稻埕經商的許詩烈與弟弟許詩洽。許氏兄弟於1925年購入街屋後，成為在這棟街屋生活最久的家族，全盛時期有將近50人居住在這棟街屋裡。

2002年，許家後人將街屋捐贈給台北市政府後，先後規劃成「URS127」及「埕樂通」，也是當地民眾及遊客的重要通廊及休憩節點。本次常設展參考埕樂通歷史建築修復及再利用計畫，將文史調查及研究成果呈現在展覽中，展出內容包含街屋前屋主許氏家族在此街屋的生活與經商事蹟。

許氏家族於1925年入住街屋後，經營「永乾泰商行」，以海鮮、南北雜貨販售為主，隨著販售品項的更迭，後續歷經「恭和號」、「泰和行」等商號，至「泰和行」時期改以地瓜粉、太白粉及澱粉類等粉類銷售為主要營業項目，一度成為迪化街上最大的澱粉經銷商。

埕樂通除了許家人經營的商號外，也曾將老屋空間提供給「永芳春商行」、「榮裕商行」、「振和商行」，販售海鮮乾貨及麵粉等商品，當時南北雜貨的品項較現代更多元，連乳品、石油、棉花都可在埕樂通買到。

本次埕樂通也與在地藝術家與設計師合作，以大稻埕的產業發展脈絡為主軸，透過裝置藝術及工作坊，結合產業特色，呼應現代與未來，讓民眾除了從歷史認識埕樂通的過去與大稻埕的關係之外，也能對未來在地產業發展有更多的想像。

「埕年往事-那些段於埕樂通的產業與曾經」常設展

地點: 埕樂通（臺北市大同區迪化街一段127號）

時間: 10:00-18:00，週二至週日（週一休館）

展覽相關資訊：臉書粉專「埕樂通」



「埕年往事-那些段於埕樂通的產業與曾經」常設展（圖／台北文化局）