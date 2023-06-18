5分鐘讓你延年益壽 日本百歲人瑞每天都會做的運動是？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本沖繩有著全世界密度最高的百歲人瑞人口，除了健康飲食、正面心態，他們還有什麼長壽秘訣呢？一本新書訪問了當地百名人瑞，發現他們長命百歲的關鍵，竟然都有一個共同點，那就是每天五分鐘的國民體操。

CNBC 報導，英文新書《Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life》，讓外界一窺沖繩人瑞的日常活動。作者Héctor García 與Francesc Miralles 表示，不需要每天上健身房一小時，也不用跑馬拉松，幾乎每名受訪者，都會做廣播健康操Radio Taiso。

顧名思義，Radio Taiso 起源於1929年透過廣播放的體操指導，如今已成了日本特有文化，NHK Radio 1每天早晨6點半，都還是會準時播放。甚至連安養中心坐輪椅的住民，每天都會按時做體操。

這套體操強度低，人人都能做，全長不過三分鐘，多是日本學校上課前、企業開工前用來「提升團結感」的活動。

作者表示，可別小看了這低強度運動。其中伸展手臂過頭、向下繞一圈的動作，雖看似基本，卻是現代人生活中常常多日都不曾出現的動作。作者提到，日本老者也常做瑜伽、打太極拳。無論哪種運動，找到自己喜歡的、持之以恆，就是延年益壽的萬靈丹。