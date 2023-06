5分鐘讓你延年益壽 日本百歲人瑞每天都會做的運動是？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)日本沖繩有著全世界密度最高的百歲人瑞人口,除了健康飲食、正面心態,他們還有什麼長壽秘訣呢?一本新書訪問了當地百名人瑞,發現他們長命百歲的關鍵,竟然都有一個共同點,那就是每天五分鐘的國民體操。

CNBC 報導,英文新書《Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life》,讓外界一窺沖繩人瑞的日常活動。作者Héctor García 與Francesc Miralles 表示,不需要每天上健身房一小時,也不用跑馬拉松,幾乎每名受訪者,都會做廣播健康操Radio Taiso。

顧名思義,Radio Taiso 起源於1929年透過廣播放的體操指導,如今已成了日本特有文化,NHK Radio 1每天早晨6點半,都還是會準時播放。甚至連安養中心坐輪椅的住民,每天都會按時做體操。

這套體操強度低,人人都能做,全長不過三分鐘,多是日本學校上課前、企業開工前用來「提升團結感」的活動。

作者表示,可別小看了這低強度運動。其中伸展手臂過頭、向下繞一圈的動作,雖看似基本,卻是現代人生活中常常多日都不曾出現的動作。作者提到,日本老者也常做瑜伽、打太極拳。無論哪種運動,找到自己喜歡的、持之以恆,就是延年益壽的萬靈丹。