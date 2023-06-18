Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

5分鐘讓你延年益壽 日本百歲人瑞每天都會做的運動是？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/18 13:48
（圖／Unsplash_Kentaro Toma）

（圖／Unsplash_Kentaro Toma）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本沖繩有著全世界密度最高的百歲人瑞人口，除了健康飲食、正面心態，他們還有什麼長壽秘訣呢？一本新書訪問了當地百名人瑞，發現他們長命百歲的關鍵，竟然都有一個共同點，那就是每天五分鐘的國民體操。

CNBC 報導，英文新書《Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life》，讓外界一窺沖繩人瑞的日常活動。作者Héctor García 與Francesc Miralles 表示，不需要每天上健身房一小時，也不用跑馬拉松，幾乎每名受訪者，都會做廣播健康操Radio Taiso。

顧名思義，Radio Taiso 起源於1929年透過廣播放的體操指導，如今已成了日本特有文化，NHK Radio 1每天早晨6點半，都還是會準時播放。甚至連安養中心坐輪椅的住民，每天都會按時做體操。

這套體操強度低，人人都能做，全長不過三分鐘，多是日本學校上課前、企業開工前用來「提升團結感」的活動。

作者表示，可別小看了這低強度運動。其中伸展手臂過頭、向下繞一圈的動作，雖看似基本，卻是現代人生活中常常多日都不曾出現的動作。作者提到，日本老者也常做瑜伽、打太極拳。無論哪種運動，找到自己喜歡的、持之以恆，就是延年益壽的萬靈丹。
日本
人瑞
百歲
運動
長壽
身體活動
體操

相關新聞

台灣浪漫台三線藝術季6/24登場　大型石虎、赤裸雙足苗栗客庄展出　
台灣浪漫台三線藝術季6/24登場　大型石虎、赤裸雙足苗栗客庄展出　
2023/06/17 16:38
長壽的關鍵竟存在能量飲料中？美國研究：牛磺酸可延年益壽
長壽的關鍵竟存在能量飲料中？美國研究：牛磺酸可延年益壽
2023/06/17 15:48
打擊性犯罪 日本修法提高合意性交年齡、重新定義強姦罪
打擊性犯罪 日本修法提高合意性交年齡、重新定義強姦罪
2023/06/16 17:28
台灣首批 12 家食品企業通過TQFA-日本JFSM相互採認驗證 拓展日本市場「最強應援」
台灣首批 12 家食品企業通過TQFA-日本JFSM相互採認驗證 拓展日本市場「最強應援」
2023/06/16 10:34
日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
日本、九州美食齊聚台北國際食品展 各式和牛海鮮、茶酒零食嚐不完
2023/06/15 21:17

更新時間 : 2023-06-18 19:37 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
更新【離奇!】台北市信義區砂石車撞騎樓、疏散5戶16人 3天內完成建物安全鑑定
更新【離奇!】台北市信義區砂石車撞騎樓、疏散5戶16人 3天內完成建物安全鑑定
「和美海之家」生態復育新增SUP親水體驗 6/20中午開放報名
「和美海之家」生態復育新增SUP親水體驗 6/20中午開放報名
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
諷刺！超夯台劇《人選之人》掀台灣Me Too　男主角被控「趁機性交」正宮出面力挺
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
〈時評〉台灣MeToo運動延燒　賴清德應比照排黑條款、速修「性平三法」
〈時評〉台灣MeToo運動延燒　賴清德應比照排黑條款、速修「性平三法」