睽違5年首度訪問中國　美國務卿布林肯將聚焦建立「有效溝通管道」

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在今（2023）年2月因為中國間諜氣球事件而推遲訪中後，美國睽違5年再度派遣外交人員訪問中國。國務卿布林肯（Antony Blinken）今（18）日抵達北京，將針對雙邊關係及這幾年雙方的爭端與中方進行會談，他也是拜登2021年入主白宮後，美國最高級別的訪中官員。

在明（19）日的正式行程開展後，布林肯將會見中國外交部長秦剛、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，不過是否會與國家主席習近平會面仍是個問號。

外界認為，布林肯此趟訪中將為未來財政部長葉倫（Janet Yellen）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的訪問鋪路，如果有機會可能也會安排拜登與習近平直接會面。

在此之前，去（2022）年11月兩國領導人在峇里島的短暫交談，雖然暫時緩解了各國對新冷戰的擔憂，不過隨著幾個月後爆發間諜氣球事件，雙邊會談的可能性再度下降，兩國關係持續冷凍至今。

布林肯的任務是開啟一個雙方能夠有效溝通的管道，並避免作為戰略對手的兩國爆發直接衝突，除此之外，相關人員透露，烏克蘭戰爭、先進晶片的貿易糾紛、鴉片止痛藥吩坦尼（Fentanyl）問題，以及兩國間商務航班增班等，都在可能討論的清單內。

然而，BBC認為，對於美國此次高階層訪中，中國仍對美方抱持懷疑並表現得十分冷淡。在上周三的一次通話中，秦剛甚至直接告訴布林肯，雙方關係惡化「大家都知道要怪誰」，並要求美方尊重中國主權，停止以競爭為藉口干涉中國內政及動搖中國國家安全及發展利益。

《路透社》報導指出，這次會面受到國際關注，只要有一點衝突升溫的趨勢，都會直接衝擊全球金融市場及供應鏈穩定，不過國務院亞太事務助卿康達（Daniel J Kritenbrink）認為，這次會面不應期待雙方關係出現突破，看待對方的態度也不太可能出現改變。