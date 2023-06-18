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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）總統府發言人Kolas Yotaka今天(18日) 表示，波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）率團於今天抵達台灣，總統府誠摯歡迎，總統蔡英文明天(19日) 上午將於總統府接見訪問團，就雙方共同關注議題深入交換意見。

Kolas表示，此行為芭菟煦首度訪問台灣，訪團成員共9位跨黨派國會議員，充分展現對台灣的高度關注與支持。這也是繼去年12月波蘭國會「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel）率團訪台之後，再度有包含兩位副主席在內的「波台國會小組」訪團來台灣訪問。

她指出，在疫情期間，「波台國會小組」積極促成波蘭政府捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，這份情誼讓台灣人民深受感動，雙方共同攜手度過全球疫情，更成為國際互助合作的防疫典範。

此外「波台國會小組」93位跨黨派參眾議員今年4月曾發表聯合聲明，大力支持台灣的國際參與。而在俄烏戰爭爆發之後，台灣與波蘭也攜手合作，透過捐贈物資、募款等實際行動，提供波蘭境內的烏克蘭籍難民人道援助。

Kolas表示，台灣與波蘭共享民主、自由、人權等普世價值，近年來也在各領域有實質的合作交流。她期盼此次交流讓台波民主夥伴關係更加堅實緊密，並共同攜手強化全球民主韌性，為世界民主發展貢獻良善力量。

另一方面外交部則在18日發布新聞稿指出: 波蘭眾議院外交委員會副主席Barbara Bartuś率國會議員一行共10人，應邀於本（112）年6月18日至22日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

訪團成員涵蓋波蘭眾議院主要政黨的重量級議員，除以訪台的具體行動展現對台灣民主的支持，並將深入瞭解台海情勢、區域安全、台波經貿、科技及援烏合作等議題。

訪團在台期間將晉見蔡總統、拜會立法院、外交部、國家發展委員會、大陸委員會等，並接受外交部長吳釗燮款宴，另將參訪新竹科學園區、國立故宮博物院及台北101等重要科技丶文化及政經設施，有助進一步瞭解我國各項發展，以利促進兩國國會交流與雙邊合作。

訪團由9位跨黨派眾議員及其幕僚組成，除團長Barbara Bartuś副主席外，另包括Mieczysław Kasprzak及Joanna Senyszyn「波台國會小組」2位副主席，均為我國重要友人。

台波關係近年逐漸升溫，雙邊近年陸續簽署度假打工、航空、免試互換駕照、避免雙重課稅、科學高教合作、刑事司法互助等雙邊協定；波蘭參眾議院93位友台議員本年4月通過決議案支持我國參與世衛組織（WHO）等國際組織；國際疫情爆發期間，波蘭曾捐贈台灣40萬劑疫苗，協助台灣對抗疫情；俄烏戰爭爆發後，兩國更攜手合作協助安置波蘭境內流離失所的烏克蘭難民。

未來兩國將在既有的良好互動與交流基礎上，持續強化各領域的合作，深化具韌性的緊密夥伴關係。

蔡總統19日會見波蘭眾院外委會副主席一行 強化雙邊合作

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