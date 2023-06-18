歐洲議會安全防禦小組副主席率團訪台灣　外交部證實：吳釗燮部長訪歐獲「高規格」接待

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 歐洲議會外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）一行7人，應邀於今天6月18日至23日訪台。

團長茱娜薇副主席曾擔任立陶宛國防部長，團員包括愛沙尼亞退役上將及外交、工業、經濟暨貨幣事務等重要委員會成員，國籍、政黨及背景組成多元，彰顯歐洲議會對台灣的廣泛支持，外交部表達誠摯歡迎之意。

此外，外交部今天正式證實，外交部長吳釗燮16日訪問歐洲議會受到高規格接待，不僅與歐洲議會副議長畢爾等12位跨國議員會晤，更獲歐洲議會、比利時國會的友台小組頒贈感謝狀及聯名謝函。

外交部長吳釗燮（右2）一行在歐洲議會與多位跨黨團歐洲議會議員、比利時、盧森堡國會議員及英國上議院議員就雙方關切議題進行交流。（外交部提供）中央社

根據外交部新聞稿，歐洲議會訪團一行在台期間將晉見蔡英文總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部政務次長闕河鳴，並分別接受外交部政務次長李淳及立法院外交及國防委員會款宴，另將拜會國防安全研究院、遠景基金會及防制假訊息相關單位，參訪我國文經建設等，進一步瞭解台灣安全、防衛及外交現況，與我政府主管官員及專家深入交換意見。

繼去年12月歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團來訪後，本次再度有歐洲議會議員組團來訪，延續今年4月歐洲議會全會「歐盟需要一致的對中戰略」關鍵辯論，歐盟高層及跨黨派歐洲議會議員對台海和平穩定的高度支持。

外交部表示，歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣，未來將持續增進雙方交流合作，提升歐洲對台海和平穩定攸關全球安全的共識。

中央社18日報導，吳釗燮12日出訪歐洲，此行達成多項外交突破。在事前與出訪途中，為尊重與地主國默契，除與捷克總統同場發表演說的活動有公開，台灣官方對訪問波蘭、歐盟總部布魯塞爾、義大利的行程都不主動提供資訊，力求低調。

外交部今上午正式發布新聞稿證實吳釗燮訪問歐洲議會行程。

外交部指出，吳釗燮與歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）、外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）、盧森堡國會議員魏斯勒（Claude Wiseler）及英國上議院議員布林頓女爵（Baroness Brinton）等12位跨國議員會晤交流。

外交部表示，吳釗燮此行獲得歐洲議會「高規格」接待，歐洲議會副議長畢爾首先代表議長梅索拉（Roberta Metsola）在議會禮賓室歡迎吳釗燮。隨後吳釗燮與畢爾等12位跨國議員齊聚一堂，就台灣與歐洲合作關係、台海情勢及俄烏戰爭等議題深入交換意見。

曾任立陶宛國防部長的茱娜薇(已於18日率團來台訪問至23日) 表示，在中國展露野心向外擴張之際，台灣展現捍衛民主自由的勇氣，歐洲議會對台灣的支持在近年達到新高點，加強台歐盟關係已成為歐洲議會跨黨派議員的共識，她特別代表歐洲議會友台小組頒贈感謝狀(下圖) ，肯定吳釗燮對促進雙方友好關係的努力。

外交部長吳釗燮（左）率團訪問歐洲議會，獲頒歐洲議會友台小組的感謝狀。（外交部提供）中央社

Today Members of @Europarl_EN, @ChambreLux, and Federal Parliament of #Belgium met with Foreign Minister of Taiwan Dr. Jaushieh Joseph Wu. @MOFA_Taiwan



Taiwan is a very important part of the democratic world. Defending its democracy is just as important as defending Ukraine's. pic.twitter.com/dgSizj4HSR — Rasa Juknevičienė (@RJukneviciene) June 16, 2023

比利時國會友台小組共同主席達爾曼呼籲，歐洲應續堅定支持台灣自由民主及台灣的國際參與，並將比利時國會友台小組6位共同主席簽署的聯名謝函親贈吳釗燮。

比利時國會友台小組共同主席達爾曼（右）頒發由6位友台小組共同主席簽署的聯名謝函，贈送給外交部長吳釗燮（左）。（外交部提供）中央社

盧森堡國會議員魏斯勒感謝台灣，在疫情初期慨贈盧國及歐洲國家迫切需要的口罩，並肯定台灣在全球公衛領域的貢獻；歐洲自由民主聯盟黨（ALDE）副主席、英國上議員布林頓，則讚許台灣政府及民間自發性援助烏克蘭的善舉，呼籲歐洲與台灣共同團結因應威權國家的挑戰。

吳釗燮致詞感謝歐洲議會、比利時、盧森堡國會對於維持台海和平穩定、深化台歐合作關係及力挺台灣參與國際組織的支持行動，證明台灣並不孤單，台灣將續對全球健康作出貢獻，他呼籲歐盟及歐洲理念相近國家持續關注台海情勢及來自威權國家的複合式威脅，防止威權主義擴張。

外交部指出，近年歐洲議會、比利時及盧森堡國會多次通過友台決議案，強調維繫台海和平穩定的重要性，支持台灣參與世界衛生組織，以及呼籲歐盟深化與台灣的經貿關係。吳釗燮此行訪問歐洲議會獲得議會高規格接待，凸顯歐洲議會對台灣的重視及對雙邊強化合作夥伴關係的積極作為。

外交部表示，其他與會跨國議員發言肯定台灣自由民主，也是歐盟重要夥伴；外交部重申歐洲應團結協助維繫台海和平穩定，合作應處假新聞的威脅，另應強化台歐盟經貿關係，包含在半導體及供應鏈的合作，並以具體行動深化台歐友誼。

歐洲議會副議長畢爾（右）代表接見外交部長吳釗燮（左2）訪團一行。（外交部提供）中央社