歐洲議會安全防禦小組副主席率團訪台灣　外交部證實：吳釗燮部長訪歐獲「高規格」接待

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 歐洲議會外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇(Rasa Juknevičienė)一行7人,應邀於今天6月18日至23日訪台。

團長茱娜薇副主席曾擔任立陶宛國防部長,團員包括愛沙尼亞退役上將及外交、工業、經濟暨貨幣事務等重要委員會成員,國籍、政黨及背景組成多元,彰顯歐洲議會對台灣的廣泛支持,外交部表達誠摯歡迎之意。

此外,外交部今天正式證實,外交部長吳釗燮16日訪問歐洲議會受到高規格接待,不僅與歐洲議會副議長畢爾等12位跨國議員會晤,更獲歐洲議會、比利時國會的友台小組頒贈感謝狀及聯名謝函。

外交部長吳釗燮(右2)一行在歐洲議會與多位跨黨團歐洲議會議員、比利時、盧森堡國會議員及英國上議院議員就雙方關切議題進行交流。(外交部提供)中央社

根據外交部新聞稿,歐洲議會訪團一行在台期間將晉見蔡英文總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部政務次長闕河鳴,並分別接受外交部政務次長李淳及立法院外交及國防委員會款宴,另將拜會國防安全研究院、遠景基金會及防制假訊息相關單位,參訪我國文經建設等,進一步瞭解台灣安全、防衛及外交現況,與我政府主管官員及專家深入交換意見。

繼去年12月歐洲議會國貿委員會(INTA)代表團來訪後,本次再度有歐洲議會議員組團來訪,延續今年4月歐洲議會全會「歐盟需要一致的對中戰略」關鍵辯論,歐盟高層及跨黨派歐洲議會議員對台海和平穩定的高度支持。

外交部表示,歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣,未來將持續增進雙方交流合作,提升歐洲對台海和平穩定攸關全球安全的共識。

中央社18日報導,吳釗燮12日出訪歐洲,此行達成多項外交突破。在事前與出訪途中,為尊重與地主國默契,除與捷克總統同場發表演說的活動有公開,台灣官方對訪問波蘭、歐盟總部布魯塞爾、義大利的行程都不主動提供資訊,力求低調。

外交部今上午正式發布新聞稿證實吳釗燮訪問歐洲議會行程。

外交部指出,吳釗燮與歐洲議會副議長畢爾(Nicola Beer)、外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇(Rasa Juknevičienė)、比利時國會友台小組共同主席達爾曼(Georges Dallemagne)、盧森堡國會議員魏斯勒(Claude Wiseler)及英國上議院議員布林頓女爵(Baroness Brinton)等12位跨國議員會晤交流。

外交部表示,吳釗燮此行獲得歐洲議會「高規格」接待,歐洲議會副議長畢爾首先代表議長梅索拉(Roberta Metsola)在議會禮賓室歡迎吳釗燮。隨後吳釗燮與畢爾等12位跨國議員齊聚一堂,就台灣與歐洲合作關係、台海情勢及俄烏戰爭等議題深入交換意見。

曾任立陶宛國防部長的茱娜薇(已於18日率團來台訪問至23日) 表示,在中國展露野心向外擴張之際,台灣展現捍衛民主自由的勇氣,歐洲議會對台灣的支持在近年達到新高點,加強台歐盟關係已成為歐洲議會跨黨派議員的共識,她特別代表歐洲議會友台小組頒贈感謝狀(下圖) ,肯定吳釗燮對促進雙方友好關係的努力。

外交部長吳釗燮(左)率團訪問歐洲議會,獲頒歐洲議會友台小組的感謝狀。(外交部提供)中央社

Today Members of @Europarl_EN, @ChambreLux, and Federal Parliament of #Belgium met with Foreign Minister of Taiwan Dr. Jaushieh Joseph Wu. @MOFA_Taiwan



Taiwan is a very important part of the democratic world. Defending its democracy is just as important as defending Ukraine's. pic.twitter.com/dgSizj4HSR