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【#MeToo淪政治鬥爭工具?】遭指性騷擾賴香伶前助理 邱臣遠：謹守分際絕無逾矩

賴香伶說，她的辦公室有完整性騷擾申訴機制，也將相關公告張貼在辦公室內，但這名女子沒在自認受性騷擾時提出申訴，卻在離開辦公室成為社民黨全國委員後，於選舉期間提出這件事，背後的政治鬥爭動機非常明確。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/18 09:44
勵馨基金會副執行長王淑芬（左起）、白絲帶關懷協會執行長黃葳威、民進黨立委陳培瑜、台灣民眾黨立委邱臣遠15日在立法院舉行「2023台灣軍民...

勵馨基金會副執行長王淑芬（左起）、白絲帶關懷協會執行長黃葳威、民進黨立委陳培瑜、台灣民眾黨立委邱臣遠15日在立法院舉行「2023台灣軍民...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）一名自稱曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子，指同黨立委邱臣遠曾對她性騷擾。邱臣遠今天(18日) 說，他恪遵職場性平原則，謹守分際，絕無任何逾矩情事，若涉誹謗、妨害名譽，保留法律追訴權。

而民眾黨立委賴香伶也隨即於今天凌晨在臉書發文表示，這名女子巫女士現在似乎是社會民主黨全國委員，但這名女子用性騷抹黃的手段，將其作為攻擊利器，實行對民眾黨進行政治鬥爭，對此她深感遺憾。

【#MeToo淪政治鬥爭工具?】遭指性騷擾賴香伶前助理 邱臣遠：謹守分際絕無逾矩一名女子昨(17日) 在臉書發文表示，她在賴香伶辦公室任職時，曾協助舉辦某場民眾黨到法務部調查局考察活動，當天她穿著合身的裙裝，但「邱臣遠不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手上」。

FT Wu並說:　近日，邱臣遠和民進黨立委偕同邱志偉、陳培瑜舉辦「性平軍紀，與時俱進」記者會。

會中，邱臣遠說「到底軍中性騷擾發生數的真相是甚麼？」，他呼籲國防部應積極檢討防治性侵害與性騷擾等違法情事。

這句話，從邱臣遠口中說出實在頗為諷刺。

這名女子說，在賴香伶辦公室任職時，同事A時常性騷擾他人，賴香伶都曾在現場親眼看到、聽到，身為雇主的賴香伶，卻沒有任何一次處理過同事A的行為，甚至連嚴正制止都沒有。

面對指控，邱臣遠凌晨2時在臉書發出4點澄清(下圖) 指出:

首先強調他並不認識這個人，也與這個人沒有工作職屬或任何關係；

其次他一向恪遵職場性平原則，謹守分際，絕無任何逾矩情事。

邱臣遠說，對於這名女子所影射的不實情事深表遺憾，這件事如果涉及誹謗、妨害名譽，他保留一切法律追訴權。

【#MeToo淪政治鬥爭工具?】遭指性騷擾賴香伶前助理 邱臣遠：謹守分際絕無逾矩

賴香伶18日po文說，她的辦公室有完整性騷擾申訴機制，也將相關公告張貼在辦公室內，但這名女子沒在自認受性騷擾時提出申訴，卻在離開辦公室成為社民黨全國委員後，於選舉期間提出這件事，背後的政治鬥爭動機非常明確。

賴香伶指出，民眾黨不定期會進行性平課程，希望讓在民眾黨工作的夥伴能感到心安，如果發生主觀上認為不適而有發生性騷的情況，請勇敢提出申訴，民眾黨將依照申訴程序，持續關注案情並協助受害者。

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