烏干達一所中學遭內亂組織恐攻　逾40死、6人遭綁架

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）烏干達（Uganda）邊境附近的一所中學遭受恐怖攻擊，目前已知造成41人死亡，其中38名為學生，而這群犯案兇手為與伊斯蘭國結盟的叛亂武裝分子「民主同盟軍」。

綜合美聯社及路透社報導，烏干達軍方表示，這場恐攻發生在晚間11點30分左右，兇手大約五名，他們放火燒了一間宿舍及食品店並搶劫食物，一些學生在火場中罹難，另外有些是遭槍殺或砍死。一名官員表示，有些受害者被燒得面目全非。

根據當局統計，目前已知41人死亡，8人受傷，死者包含38名學生、1名警衛，以及2名在校外遭殺害的當地社區居民。

烏干達西部軍隊指揮官Dick Olum表示，這些武裝份子到了男生宿舍後將門鎖上，男學生們試圖反抗，但攻擊者們燒了他們的床墊，他們發現女生宿舍門是開著的，也隨後闖進將他們殺害。

在這場攻擊中，有至少6人遭到綁架，當局推測這些被綁架的學生被迫帶著武裝份子搶來的食物，一起逃往位於剛果的維龍加國家公園（Virunga National Park）。

「民主同盟軍」於1990年代創立，為烏干達的反政府組織，他們在被烏干達軍方掃蕩後進入剛果東部創建基地，也與伊斯蘭國建立關係，時常攻擊剛果及烏干達居民。美聯社報導指出，3月時有19人在剛果遭殺害，兇手疑似就是民主同盟軍的成員。

報導也指出，烏干達當局多年來嘗試打擊民主同盟軍的武裝分子，2021年時，烏干達在剛果對該組織發動了聯合空襲和砲擊。