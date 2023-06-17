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美國2023人口販運報告　中國、俄羅斯連續兩年列最低等級

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/17 17:15
負責監督、打擊人口販運的無任所大使辛蒂·戴爾Cindy Dyer（圖／美聯社）

負責監督、打擊人口販運的無任所大使辛蒂·戴爾Cindy Dyer（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）美國15日發布2023年人口販運報告，在180多個國家及地區評比中，北韓連續21年被列為最嚴重的第3級國家，中國及俄羅斯亦連續兩年被評為第3級。

根據韓媒東亞日報，報告指出，北韓政治犯收容所約有8萬至12萬名囚犯，到中國餐廳及工廠等地工作的勞動者約2萬至10萬人，然而北韓卻將這些勞動者的工作所得私吞，用於政府營運。

中國今年亦被評為第3級，報告中也指出中國將脫北者強制遣返的問題，中國不僅囚禁尋求庇護的北韓居民，甚至將他們強制遣返，這些人送回北韓後可能會遭受強制勞動、嚴刑拷問、處決等嚴酷處置。

對於中國，美國國務院負責人口販運報告的辛蒂‧戴爾（Cindy Dyer）譴責道，中國不僅不達打擊人口販運的最低標準，為了避免遭美國調查是否有強迫勞動，還進行了販運政策或計畫，讓美國難以確定是否涉及相關問題。

另外，根據路透社報導，同被列為第3級的俄羅斯，美國國務院將其列為人口販運「國家贊助者」名單中，並將其評為世界上處理人口販運手法最糟糕的國家。

報告中批評，俄羅斯不僅拘留烏克蘭人，也強迫將數以千計的烏克蘭孩童移送至俄羅斯。另外也提到，有消息指出，俄羅斯官員強迫、欺騙或威脅外國成年公民投入俄國侵略烏克蘭的作戰中。

中國及俄羅斯今年為連續兩年被評為第3級，另外阿富汗、古巴、伊朗、南蘇丹、敘利亞、土庫曼等國亦被列入，今年共24國被列為第3級。這些國家不僅未達消除人口販運最低標準，也沒做出足夠努力解決相關問題。

馬來西亞及越南兩國則在今年擺脫了第3級，報告說道，他們雖然仍未達消除人口販運的最低標準，但也為此付出了最大努力。
美國
人口販運
北韓
中國
俄羅斯

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