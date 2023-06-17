鹿特丹愛樂再度來台灣　蕭邦大賽優勝劉曉禹首演

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)衛武營國家藝術文化中心五週年獻禮之一，邀請鹿特丹愛樂管絃樂團和首席指揮拉哈夫．沙尼（Lahav SHANI）再度來臺，將和旅美小提琴家黃俊文、蕭邦鋼琴大賽最新得主劉曉禹（Bruce Xiaoyu LIU），分別在6月16日及17日兩場音樂會合作，第二場票券已售罄，首場也僅剩少量票券。

衛武營藝術總監簡文彬表示︰「衛武營的建築設計師法蘭馨・侯班來自荷蘭，場館和這個國家的連結由此開啟，衛武營開幕第二年時，我們邀請鹿特丹愛樂來演出，當時樂團呈現的精彩音樂，讓許多觀眾留下深刻印象。衛武營作為臺灣文化實力的重要代表之一，透過音樂和建築等不同藝術形式，成為兩個城市和國家對話的平台，也期盼藉由藝術，創造更多和國際對話的機會。」

來自荷蘭的鹿特丹愛樂，以充滿張力的表演風格，和創新的觀眾互動手法擠身歐洲一流樂團，曾在2019年和指揮沙尼首度造訪衛武營演出，當時演出馬勒、柴科夫斯基和蕭士塔高維契等作曲家作品，精湛的演繹獲得觀眾高度讚賞。此次衛武營上半年度最重要的交響樂盛會之一，樂團將帶來布拉姆斯：c小調第一號交響曲，和柴科夫斯基：b小調第六號交響曲《悲愴》等兩首交響曲，另將與黃俊文合作布拉姆斯：D大調小提琴協奏曲，並攜手劉曉禹演出貝多芬：c小調第三號鋼琴協奏曲。

鹿特丹愛樂首席指揮沙尼來自以色列，因其傑出的音樂造詣，獲得指揮大師祖賓．梅塔，和知名鋼琴家兼指揮家丹尼爾．巴倫波因的指導和提攜。2013年奪得馬勒國際指揮大賽首獎，2018年未滿30歲即接任鹿特丹愛樂首席指揮，其風格富含情感又穩重大器，是近年歐洲備受注目的年輕指揮之一。

沙尼表示︰「睽違4年再度回到高雄，就像回到家一樣，早上順利的完成彩排，非常的開心。衛武營音樂廳的聲響效果非常好，這次也很高興和2位獨奏家黃俊文以及劉曉禹合作演出，一切都準備好了，非常期待在此用音樂和觀眾相會。」

小提琴家黃俊文出身臺南，是新世代打入歐美古典樂壇主流的重要代表之一，2014年在美國代打小提琴家宓多里，和史拉特金指揮的底特律交響樂團一同演出，表現傑出驚艷國際樂壇，隨後分別獲得艾佛瑞‧費雪事業獎以及林肯中心新銳藝術家獎，並和國際眾多知名樂團和音樂家合作，奠定他在樂壇的地位。

黃俊文表示︰「我是臺南小孩，求學階段南部音樂廳的硬體設備沒那麼完善，聽音樂會多是去臺北，南部能有像衛武營那麼棒的音樂廳，是令人驕傲的事，尤其可以參與衛武營和南部愛樂迷成長，讓我與有榮焉。荷蘭人當年是從臺南登陸發展，西方古典樂也和傳教士一起來臺，和鹿特丹愛樂的合作，讓我的音樂之路圓滿了一項成就。」

此次音樂會另一大亮點，是蕭邦鋼琴大賽最新優勝得主劉曉禹，將首次在臺灣演出。蕭邦鋼琴大賽自1927年開辦，五年一度在蕭邦故鄉波蘭舉辦，舉辦至今18屆僅產生16位優勝（第12、13屆從缺），比賽標準嚴謹、競爭激烈，是全球鋼琴大師的搖籃。加拿大籍華裔鋼琴家劉曉禹被外國媒體稱讚「彈奏如行雲流水對比分明，抒情地描繪出動人的情境。」訪臺首演就在音場設計卓越的衛武營音樂廳，會激盪出何種火花令人期待。

劉曉禹表示︰「這次是第一次來到臺灣，同時也是首次和指揮沙尼以及鹿特丹愛樂合作，讓我非常的期待這次的音樂會。此外，每次巡演我的體重都會變輕，之前就聽說臺灣有很多美食小吃，希望這兩天可以把體重補回來。」

詳情可至衛武營官網查詢。