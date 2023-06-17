端午連假出國正夯！中華電信推日韓、美加、東南亞漫遊優惠

端午連假出國正夯，中華電信包裝多元漫遊方案供客戶選擇， 除包括日韓、美加、歐洲、東南亞、 中港澳等熱門旅遊地區提供不同優惠， 因應國人跨國出差及長期旅遊需求大增，即日起新推出「 全球通日租型」及「全球通定量型」方案，適用於日、韓、東南亞、 美加、歐洲等110個國家，一次申請可跨國使用，輕鬆暢遊世界上網免負擔。

針對國人最喜愛的東北亞旅遊地區，中華電信推出實惠的「日本、 韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8天 8GB優惠價688元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5G B優惠價388元、8天8GB優惠價588元，平均1天只要49 元起。

最受小資族青睞的旅遊勝地泰國和越南， 中華電信網路門市提供平均1天只要10元起的輕量型漫遊方案；同步推出東南亞海量型方案，包含新加坡、馬來西亞、泰國、 越南、菲律賓、印尼、柬埔寨共7國， 30天20GB上網量優惠價688元，1天只要23元起， 申辦即可輕鬆暢遊東南亞。

方便經常跨洲的出差商務客及長時間旅行者，中華電信同步新增「 全球通日租型」及「全球通定量型」方案，適用於日、韓、東南亞、 美加、歐洲等110個國家。日租型一天最高298元、 定量型30天10GB優惠價988元，平均一天只要33元起。

中華電信國際漫遊提供最多元，經濟實惠的上網方案， 貼心採用24小時計費制， 同時可提供客戶輕鬆享受免換SIM卡服務， 原機原號隨辦即用好便利。 活動時間自即日起至2023年12月31日止， 即刻至中華電信網路門市、APP及全台直營服務據點申辦，詳見: https://www.cht.com.tw/home/ campaign/roamingplan/index