Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

端午連假出國正夯！中華電信推日韓、美加、東南亞漫遊優惠

即日起新增全球通漫遊方案涵蓋110國跨國使用

By 台灣英文新聞
2023/06/17 17:15

端午連假出國正夯，中華電信包裝多元漫遊方案供客戶選擇，除包括日韓、美加、歐洲、東南亞、中港澳等熱門旅遊地區提供不同優惠，因應國人跨國出差及長期旅遊需求大增，即日起新推出「全球通日租型」及「全球通定量型」方案，適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家，一次申請可跨國使用，輕鬆暢遊世界上網免負擔。

針對國人最喜愛的東北亞旅遊地區，中華電信推出實惠的「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8天8GB優惠價688元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元，平均1天只要49元起。

最受小資族青睞的旅遊勝地泰國和越南，中華電信網路門市提供平均1天只要10元起的輕量型漫遊方案；同步推出東南亞海量型方案，包含新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨共7國，30天20GB上網量優惠價688元，1天只要23元起，申辦即可輕鬆暢遊東南亞。

方便經常跨洲的出差商務客及長時間旅行者，中華電信同步新增「全球通日租型」及「全球通定量型」方案，適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家。日租型一天最高298元、定量型30天10GB優惠價988元，平均一天只要33元起。

中華電信國際漫遊提供最多元，經濟實惠的上網方案，貼心採用24小時計費制，同時可提供客戶輕鬆享受免換SIM卡服務，原機原號隨辦即用好便利。活動時間自即日起至2023年12月31日止，即刻至中華電信網路門市、APP及全台直營服務據點申辦，詳見: https://www.cht.com.tw/home/campaign/roamingplan/index

更新時間 : 2023-06-17 23:01 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政商學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
日本旅遊注意！海關加強黃金審查　南韓遊客戴金項鍊入境遭拘留7小時
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
(其餘受害者現身)【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝退演藝圈
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
「偶像」疑涉性騷擾女志工　台灣前立委陳柏惟道歉：我沒有資格成為民意代表候選人
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
逾90件性騷指控！BBC專題報導：Netflix《人選之人─造浪者》掀起台灣#MeToo浪潮
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
【更新】率團出席中國福建「海峽論壇」 台灣國民黨副主席夏立言：交流是世界趨勢
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》