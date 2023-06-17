新北市攜手張榮發基金會　挹注百萬獎助學金勉勵380名優秀新住民子女

新北市日前公告今年度新北市新住民子女獎助學金錄取名單，共計3 80名高中職暨國中小學生獲獎，獎助學金在6月份陸續發放至各校 ，國小組獲獎學生每位3000元、國中組學生5000元、 普通及技術型高中組學生8000元，並感謝張榮發基金會秉持「 愛心無限、為善最樂」的精神， 與新北市政府共同挹注新住民子女獎助學金160萬元， 為優秀向學及清寒家庭的新住民子女圓一個在地就學、 幸福樂學的夢。

教育局表示，新北市新住民人口超過11萬，在學的新住民子女近3 .5萬人，均是全臺居冠，為鼓勵及協助這些優秀的新住民子女， 新北市自2009年起率六都之先，首創頒發新住民子女獎助學金， 至今已邁向第15年，合計有逾4800名新住民學子受惠， 期望透過這筆獎學金的發放，勉勵新住民子女積極向上， 並在未來將所學回饋到社會。

就讀三多國小的李柏霆同學，母親來自印尼， 身為新住民二代的他是該校的模範生，也是妹妹眼中最好的家教， 將妹妹課業上的疑問一掃而空。 柏霆在班上是一名樂於為同學解惑的課堂小老師， 努力維持全班第一名的佳績，母親知道柏霆是全班第一名後， 忍不住興奮地告訴遠在印尼的外公外婆這個好消息， 他們深深地為柏霆感到驕傲，期待下次柏霆全家回印尼時， 能夠給他一個大大的擁抱。

母親來自越南，選擇在地就學、就讀石碇高中的李謙廷同學， 為分擔家計，謙廷在便利商店打工，課業成績也不放鬆， 依舊維持在全校前三名，非常不容易。謙廷深知唯有繼續往上深造， 才能給家人跟自己一個更美好的未來， 讓在臺灣及越南的家人為他感到驕傲。導師張家懿提到， 謙廷按部就班、自律學習，同學遇到課業的問題，也從不藏私、 樂於解惑，是一個熱心助人的優秀學生， 期盼他能未來成為更優秀的人，將所學貢獻於社會。

教育局長張明文表示，新住民子女乘載語言及文化上的優勢， 期望透過新住民子女獎助學金，帶領他們前往璀璨未來的道路， 發揮自我優勢、實現自我理想，成為具有國際移動力的跨國際人才， 成為兩地交流的橋樑，並樹立新住民子女的「新」榜樣。

112年度榮獲新北市新住民子女獎助學金三多國小李柏霆同學(左一)在校上課的情景。(照片來源：新北市教育局提供)