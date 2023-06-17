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響應世界海洋日！新北攜手五區漁會舉辦「五區五淨港」活動　清出3405公斤海漂垃圾

By 台灣英文新聞
2023/06/17 16:55
照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

聯合國自2009年起，指定每年6月8日為「世界海洋日」，希望藉此機會喚醒人類對於海洋的認識、保護及永續利用，使大家瞭解海洋所蘊含的豐富價值。為響應「世界海洋日」，新北漁業處攜手在地漁民及五區漁會舉辦「五區五淨港」活動，邀集志工一同清潔漁港環境，共計辦理5場清出3405公斤海漂垃圾，為優化漁港環境與資源永續共同努力。

新北市有145公里海岸線，漁港多達28處，除了漁民作業外，更是市民朋友及釣客喜愛的休閒去處，新北漁業處為響應「世界海洋日」，攜手五區漁會及漁民朋友，共同舉辦「五區五淨港」活動，帶領淡水、金山、萬里、瑞芳、貢寮區等五區漁會的漁民朋友及志工，共同動手清潔日常作業的漁港，分別於貢寮卯澳、金山磺港、瑞芳深澳、萬里野柳、淡水第二漁港等五區漁港共同淨灘淨港，今年度「五區五淨港」活動經過參與者們不懈努力下，累計清理出3405公斤垃圾，每場活動都可以看到志工朋友們扶老攜幼、親子共同參與，傳承愛護環境的永續精神。

瑞芳區漁會主任李文峻表示，非常感謝漁民及志工朋友共同參與淨港活動，一起動手清理漁港環境，透過此次淨港活動可以讓漁港作業環境更為優質，也使到漁港觀光的民眾有一個更舒適乾淨的旅遊環境，漁港是漁民朋友們日常共同生活作業的舞台，希望未來有更多漁民朋友加入他們的行列，為漁港環境盡一份力量。讓大家攜手合作，清理漁港和海灘上的垃圾，守護海洋資源。

新北市漁業處表示，市府推動「嗨漁港」計畫，賦予漁港多元的觀光價值，更積極爭取行政院「向海致敬」計畫，於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網，攜手漁會積極清理漁港廢棄物，並將海中廢棄網具及垃圾帶回漁港內進行分類、回收，此外，更透過與海保署合作廢棄網具回收再利用計畫，將初步處理後的廢棄網具，由回收廠商研發再製成塑膠原料顆粒，讓廢棄漁網具重生成太陽眼鏡、杯墊等生活用品，維持漁港整潔，同時更減少海洋汙染。此次響應世界海洋日舉辦「五區五淨港」活動，在五區漁會、志工的協助下，共同維護漁港環境，希望藉由本次活動拋磚引玉，讓大家更珍惜漁港環境，推廣漁港垃圾不落地，使民眾認識海洋環保與環境永續的重要性，為海洋永續發展盡一份力，共同守護海洋環境，營造友善生態利於永續經營的漁業環境。

響應世界海洋日！新北攜手五區漁會舉辦「五區五淨港」活動　清出3405公斤海漂垃圾

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2023-06-17 23:01 GMT+08:00

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