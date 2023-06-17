響應世界海洋日！新北攜手五區漁會舉辦「五區五淨港」活動　清出3405公斤海漂垃圾

聯合國自2009年起，指定每年6月8日為「 世界海洋日」，希望藉此機會喚醒人類對於海洋的認識、 保護及永續利用，使大家瞭解海洋所蘊含的豐富價值。為響應「世界 海洋日」，新北漁業處攜手在地漁民及五區漁會舉辦「五區五淨港」 活動，邀集志工一同清潔漁港環境，共計辦理5場清出3405公斤 海漂垃圾，為優化漁港環境與資源永續共同努力。

新北市有145公里海岸線，漁港多達28處，除了漁民作業外， 更是市民朋友及釣客喜愛的休閒去處，新北漁業處為響應「 世界海洋日」，攜手五區漁會及漁民朋友，共同舉辦「五區五淨港」 活動，帶領淡水、金山、萬里、瑞芳、 貢寮區等五區漁會的漁民朋友及志工，共同動手清潔日常作業的漁港 ，分別於貢寮卯澳、金山磺港、瑞芳深澳、萬里野柳、 淡水第二漁港等五區漁港共同淨灘淨港，今年度「五區五淨港」 活動經過參與者們不懈努力下，累計清理出3405公斤垃圾， 每場活動都可以看到志工朋友們扶老攜幼、親子共同參與， 傳承愛護環境的永續精神。

瑞芳區漁會主任李文峻表示， 非常感謝漁民及志工朋友共同參與淨港活動， 一起動手清理漁港環境， 透過此次淨港活動可以讓漁港作業環境更為優質， 也使到漁港觀光的民眾有一個更舒適乾淨的旅遊環境， 漁港是漁民朋友們日常共同生活作業的舞台，希望未來有更多漁民朋友加入他們的行列， 為漁港環境盡一份力量。讓大家攜手合作， 清理漁港和海灘上的垃圾，守護海洋資源。

新北市漁業處表示，市府推動「嗨漁港」計畫， 賦予漁港多元的觀光價值，更積極爭取行政院「向海致敬」計畫， 於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網， 攜手漁會積極清理漁港廢棄物， 並將海中廢棄網具及垃圾帶回漁港內進行分類、回收，此外， 更透過與海保署合作廢棄網具回收再利用計畫， 將初步處理後的廢棄網具，由回收廠商研發再製成塑膠原料顆粒， 讓廢棄漁網具重生成太陽眼鏡、杯墊等生活用品，維持漁港整潔， 同時更減少海洋汙染。此次響應世界海洋日舉辦「五區五淨港」 活動，在五區漁會、志工的協助下，共同維護漁港環境，希望藉由本 次活動拋磚引玉，讓大家更珍惜漁港環境，推廣漁港垃圾不落地， 使民眾認識海洋環保與環境永續的重要性， 為海洋永續發展盡一份力，共同守護海洋環境， 營造友善生態利於永續經營的漁業環境。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供